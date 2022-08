AM Best patrocinará y participará en el Insurance Tech Summit Latinoamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best participará como patrocinador y dará una presentación sobre las Agencias de Suscripción Facultada (MGAs por sus siglas en inglés) durante el próximo Insurance Tech Summit Latinoamérica, que se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto en Miami, FL.

Carlos De la Torre, director sénior de operaciones y desarrollo de negocios de AM Best en América Latina, ofrecerá una presentación titulada "MGAs y su Rol e Impacto en el Mercado (Re) Asegurador", a las 12:10 horas del martes 30 de agosto.

AM Best agrupa a los MGA en una categoría más amplia de Empresas con Autoridad de Suscripción Delegada (DUAE por sus siglas en inglés), un término general que también se refiere a los subscriptores y/o agentes facultados, coverholders, administradores de programas, subscriptores de programas, agencias de suscripción, autorizaciones directas y representantes designados. El segmento de las DUAE se ha convertido en una parte cada vez más importante del mercado de seguros de daños, gracias al crecimiento de las primas directas anuales generadas por los MGA.

A principios de este año, AM Best introdujo su Evaluación de Desempeño de Best (PA por sus siglas en inglés), que proporciona un marco para diferenciar entre las DUAE. De la Torre, hablará del segmento de las DUAE y también de cómo la PA de Best proporciona un marco para diferenciar entre las DUAE. Cualquier persona interesada en hablar con De la Torre puede ponerse en contacto con él en [email protected].

AM Best es también patrocinador categoría plata del evento, que se celebrará en el Trump International Beach Resort. Para más información, visite el sitio web del evento.

Para obtener información adicional sobre la evaluación de desempeño de AM Best para DUAEs, haga clic aquí. También está disponible un video informativo sobre la metodología de AM Best relacionada con este tema en http://www.ambest.com/v.asp?v=duaefaq222 así como un video de una entrevista reciente a De la Torre en http://www.ambest.com/v.asp?v=amblatamspanish722.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

