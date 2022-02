AM Best Lanza Nuevo Procedimiento de Criterios: Evaluación de Desempeño para Empresas con Autoridad de Suscripción Delegada de Best

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

OLDWICK, N.J. | AM Best ha publicado su nuevo procedimiento de criterios, “Evaluación de Desempeño para Empresas con Autoridad de Suscripción Delegada de Best.” La metodología es efectiva inmediatamente.

En esta metodología, AM Best presenta la Evaluación de Desempeño de Best (PA de Best, por sus siglas en inglés), que proporciona un marco para diferenciar entre las empresas con autoridad de suscripción delegada de Best (DUAE, por sus siglas en inglés) en la industria de seguros. La PA de Best es una opinión prospectiva, independiente y objetiva, no crediticia, que indica la capacidad relativa de una DUAE de prestar servicios en nombre de sus socios de seguros.

AM Best define a las DUAE como un término general que incluye a los subscriptores y/o agentes facultados (MGAs, por sus siglas en inglés), coverholders, administradores de programas, subscriptores de programas, agencias de suscripción, autorizaciones directas, y representantes designados.

AM Best cree que hay factores clave de evaluación que indican la capacidad relativa de una DUAE de prestar servicios en nombre de sus socios de seguros. La PA, como se describe en la metodología, incluye una evaluación en profundidad de los siguientes componentes claves: Capacidades de Suscripción, Gestión y Controles Internos, Condición Financiera, Talento Organizacional, y Profundidad y Amplitud de las Relaciones. La PA es un agregado de la subevaluación asignada a cada componente. La metodología detalla la información que será necesaria para que AM Best evalúe los componentes clave de la evaluación antes mencionados.

“AM Best cree que las DUAE son una parte cada vez más importante en el ecosistema de seguros, con una mayor proporción de ingresos de seguros generados a través de DUAE en muchas regiones a nivel global,” afirmó Matthew Mosher, presidente y director ejecutivo de AM Best Rating Services. “La presencia y la importancia de las DUAE sigue aumentando, y sus decisiones podrían afectar financieramente a sus socios de seguros. Evaluar las DUAE proporcionará transparencia al mercado e informará a la industria sobre la capacidad de una DUAE de prestar servicios a nombre de sus socios de seguros.”

Esta metodología está disponible en https://www.ambest.com/latinamerica/Metodologias-de-laEvaluacion.html.

AM Best había publicado una solicitud de comentarios relacionados con la metodología el 15 de Marzo del 2021, y está publicando respuestas a los 24 comentarios recibidos durante el período de consulta pública a través del correo de la metodología. AM Best desea agradecer a todos los que respondieron y participaron en el período de consulta. El resultado del período de comentarios será publicado aquí https://www.ambest.com/assessment/results-of-consultation.html.

Consulte el informe del 1 de febrero del 2022 “Comentarios de Best, Preguntas Frecuentes: Evaluación de Desempeño para Empresas con Autoridad de Suscripción Delegada de Best,” para ver una discusión de las preguntas más comunes relacionadas con la evaluación. Para acceder a la copia completa de este documento de respuesta, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=317016.

También se encuentra disponible un video informativo sobre la nueva metodología en http://www.ambest.com/v.asp?v=duaefaq222.

La PA no es una calificación crediticia y no indica ninguna calificación crediticia o futura calificación crediticia de una entidad ni está relacionada con estas. Como resultado, el lanzamiento de la metodología no dará como resultado ningún cambio en las calificaciones crediticias pendientes de AM Best.

AM Best es una agencia de calificación crediticia global, editor de noticias y proveedor de análisis de datos especializado en la industria de seguros. Con sede en Estados Unidos, la empresa hace negocios en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Ciudad de México, Dubái, Hong Kong, y Singapur. Visite www.ambest.com para obtener más información.

