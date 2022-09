AM Best Coloca Bajo Revisión con Implicaciones en Desarrollo las Calificaciones Crediticias de Genesis Global Insurance (SAC) Ltd.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha colocado bajo revisión con implicaciones en desarrollo la Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor a Largo Plazo de “bbb+” (Buena) de Genesis Global Insurance (SAC) Ltd. (Genesis) (Nassau, Bahamas). Las acciones de calificación se producen en torno a una contribución de capital prospectiva, así como el desarrollo del programa de reaseguro de Genesis y el impacto resultante en la evaluación de la fortaleza de balance de la compañía. Las calificaciones permanecerán bajo revisión hasta que AM Best reciba los documentos finales, y sostenga discusiones adicionales con la administración de Genesis.

