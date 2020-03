AM Best coloca las calificaciones crediticias de Ocean International Reinsurance Company Limited bajo revisión con implicaciones en desarrollo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

AM Best ha colocado bajo revisión con implicaciones en desarrollo la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a-” de Ocean International Reinsurance Company Limited (Ocean Re) (Barbados).

La acción refleja el anuncio, realizado el 20 de febrero de 2020, de que Ocean Re y Energy Risk Indemnity Reinsurance Inc. (ERI Re) (Barbados) fusionarán sus operaciones. La transacción ha sido ejecutada y consumada, con todas las autorizaciones requeridas y permisos obtenidos por la Comisión de Servicios Financieros de Barbados (FS, por sus siglas en inglés) y los reguladores correspondientes. Debido a la fusión, ERI Re se ha convertido en el principal accionista de Ocean Re, sin ningún cambio en el equipo directivo de Ocean Re.

El estado de bajo revisión refleja la necesidad de AM Best para reevaluar la fortaleza financiera de Ocean Re posterior a la fusión, tomando en cuenta su estructura corporativa, la fortaleza del balance y la estrategia revisada. Las implicaciones en desarrollo en el estado de bajo revisión reconocen la diversificación geográfica en curso que podría resultar de la fusión, así como las mejoras potenciales en su posición de capital.

AM Best revisará cualquier cambio relevante en el perfil financiero de Ocean Re con el fin de evaluar el impacto en sus Calificaciones Crediticias. En caso de que no existieran desviaciones materiales a las proyecciones de la compañía, el resultado más probable sería una afirmación de las calificaciones.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

