AM Best Coloca las Calificaciones Crediticias de Acerta Compañía de Seguros, S.A. Bajo Revisión con Implicaciones Negativas

AM Best ha colocado bajo revisión con implicaciones negativas la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Bueno) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bbb-” de Acerta Compañía de Seguros, S.A. (Acerta) (Panamá).



La acción de calificación refleja la incertidumbre sobre el balance y desempeño operativo prospectivos, así como la falta de comunicación del equipo administrativo con respecto al proceso interactivo de calificación.

Acerta inició operaciones en la Ciudad de Panamá en 2010. A finales de 2019, la compañía se mantuvo como el décimo asegurador más grande de Panamá, con una participación de mercado de más del 1.6%. Sus principales líneas de negocio son fianzas y auto, en términos de prima emitida. Acerta opera a través de una red de agentes, corredores y canales de distribución directo.



El estatus bajo revisión con implicaciones negativas refleja la preocupación de AM Best respecto al resultado de las calificaciones finales, impulsadas por la falta de información necesaria para completar las evaluaciones sobre fortaleza del balance y desempeño operativo.



Las calificaciones permanecerán bajo revisión mientras AM Best intenta contactar al equipo administrativo con el fin de recopilar la información necesaria requerida para evaluar los fundamentos de calificación de la compañía.



Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best.



AM Best es una agencia global de calificación crediticia y proveedor de noticias e información especializada en la industria de seguros. La compañía actualmente hace negocios en más de 100 países. Con casa matriz en Oldwick, NJ, AM Best cuenta con oficinas alrededor del mundo, incluyendo Londres, Amsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.





