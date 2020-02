AM Best asigna calificaciones crediticias a Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

AM Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a-“ y la Calificación en Escala Nacional de México de “aaa.MX” a Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V. (VSSM) (Ciudad de México, México). La perspectiva asignada a las Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de VSSM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones reflejan la fortaleza de balance de la compañía que se encuentra en niveles fuertes desde que inició operaciones en México.

Las calificaciones de VSSM también reflejan su reciente afiliación e importancia estratégica para Assurant, Inc., su empresa matriz, así como su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Contrarrestando parcialmente estos factores positivos, se encuentra la baja participación de mercado de la compañía, aunada a su naturaleza de reciente creación. VSSM es una subsidiaria de Virginia Surety Company, Inc., una entidad aseguradora que forma parte de The Warranty Group Company.

En 2017, The Warranty Group celebró un contrato de fusión con Assurant Inc., con el objetivo de combinar sus operaciones de seguros en varias jurisdicciones, incluyendo la operación en México. VSSM inició operaciones en México en enero de 2017, suscribiendo primas en el segmento de daños, enfocándose en la línea de negocio de automóviles y en misceláneos.

VSSM suscribe productos especializados, proporciona cobertura para riesgos que usualmente no se suscriben en el seguro de automóvil tradicional. En sus diversas líneas de negocio, VSSM ofrece principalmente cobertura en caso de robo o daño accidental a productos tecnológicos de consumo, como celulares, equipo fotográfico y de sonido, así como electrodomésticos, entre otros. VSSM coloca sus productos a través de su red de socios comerciales, la cual incluye fabricantes, distribuidores y minoristas.

VSSM opera bajo la misma dirección que Assurant Daños México, S.A. y Assurant Vida México, S.A., ambas subsidiarias de Assurant Inc. Estas compañías operan de manera separada, sin embargo, no compiten entre ellas; además, VSSM se beneficia de las sinergias operativas que resultan de ser parte del Grupo Assurant. Por primera vez, en sus tres años de operación, VSSM logró resultados positivos con un retorno a capital de 4.9%.

Factores que podría llevar a acciones positivas de calificación para VSSM incluyen mejoras en el desempeño operativo al mismo tiempo que mantiene su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. Por el contrario, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si se observa un deterioro sustancial en el desempeño operativo o si un crecimiento agresivo en las primas resulta en un decremento en la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden las calificaciones actuales.