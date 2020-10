AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Seguros Universales, S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb-” a Seguros Universales, S.A. (Universales) (Guatemala). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Universales reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La perspectiva estable refleja la expectativa de AM Best de que la compañía será capaz de mantener una base de capital estable respaldado en resultados positivos, en conjunto con un marco de administración integral de riesgos en desarrollo.

Universales, establecido en 1962, es la quinta aseguradora más grande en Guatemala, con una participación de mercado del 8%. A diciembre de 2019, su portafolio se compuso principalmente de productos de no vida (84%) y el resto (16%) dirigido al mercado de seguros de vida. La compañía tiene posiciones muy competitivas en los segmentos de daños y accidentes y salud, clasificados en el cuarto y quinto lugar respectivamente. La compañía es propiedad privada de un grupo de 10 accionistas, ninguno de los cuales tiene una participación mayor al 23%.

AM Best considera el perfil de negocio de la compañía como neutral, con base en la posición de mercado de Universales y en su capacidad para desarrollar nichos de mercado a través de alianzas comerciales, canales de distribución y desarrollo de ofertas nuevas. La perspectiva estable del segmento de mercado de AM Best sobre la industria aseguradora de Guatemala reconoce que las perspectivas de crecimiento se han vuelto limitadas debido a los efectos de la pandemia de COVID-19; sin embargo, los fundamentos macroeconómicos proporcionan estabilidad al sistema para mitigar el impacto potencial en reclamos e inversiones financieras derivadas de la crisis. Además, los esfuerzos de digitalización de la compañía han demostrado ser exitosos para navegar en el ciclo económico actual, dando paso a mayores eficiencias administrativas.

La fortaleza de balance de Universales es evaluada en el nivel muy fuerte, debido a la disponibilidad y calidad del capital, la protección del reaseguro y al perfil de riesgo conservador. Los resultados constantemente rentables de la compañía se han reflejado en una base de capital creciente que, a pesar de estar sujeta al pago de dividendos, ha demostrado ser suficiente para enfrentar el perfil de riesgo conservador de la base de activos de la compañía. La empresa ha establecido un programa de reaseguro basado en una combinación de contratos y programas facultativos con reaseguradores altamente calificados, que históricamente ha sido efectivo para proteger el balance de la compañía.

El desempeño operativo de la empresa es considerado marginal debido a su dependencia en otros ingresos técnicos y resultados de inversión para publicar resultados positivos, ya que el índice combinado ha estado continuamente por encima de 100. La suscripción para líneas de daños ha mejorado recientemente, no obstante, el segmento de vida está limitado por los gastos de adquisición directamente asociados con su estrategia, alineados con el desempeño esperado por la compañía. Durante agosto de 2020, el resultado neto de la compañía se ha beneficiado de una frecuencia menor de reclamos aún con un volumen menor de primas debido a la pandemia de COVID-19. AM Best reconoce que 2020 será un año difícil para el negocio, aunque apagado en términos de reclamos esperados, y continuará monitoreando eventos que podrían perjudicar los costos de reclamos dada la exposición de la compañía a eventos catastróficos.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si hay una estabilización en el desempeño operativo de la compañía en términos de resultados o si su capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mejora de manera constante y estable en el mediano plazo. Por otra parte, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la base de capital de la compañía se deteriora como consecuencia de una estrategia no exitosa que afecte los resultados y los riesgos asumidos.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

