AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Seguros G&T, S.A. y Afianzadora G&T, S.A.

MÉXICO, D.F. | AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” a Seguros G&T, S.A. (SG&T) (Guatemala). AM Best también ha asignado una FSR de A- (Excelente) y una ICR de Largo Plazo de “a-” a Afianzadora G&T, S.A. (AG&T) (Guatemala). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de SG&T reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de AG&T reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada. Las calificaciones de AG&T también reconocen su afiliación e importancia para SG&T y Grupo G&T.

SG&T, que se estableció en 1947, es la segunda aseguradora más grande en Guatemala, con una participación de mercado del 16%. Su portafolio de productos se compone principalmente de daños (61%), accidentes y salud (30%) y vida (9%), a diciembre de 2019. La compañía tiene posiciones altamente competitivas en la mayoría de las líneas de la industria de seguros de Guatemala debido a su permanencia y al reconocimiento de marca. AG&T, establecida en 1977, es la compañía hermana que creó SG&T para suscribir negocios de fianzas por separado de otras operaciones de seguros.

SG&T y AG&T son propiedad privada de GTC Investments, Ltd (GTC) (Islas Caimán, 2013), la compañía tenedora no operativa del conglomerado financiero Grupo Financiero G&T Continental. Al cierre de 2019, GTC tenía operaciones en Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica.

AM Best considera los perfiles de negocio de SG&T y AG&T como neutrales, con base en la posición superior de mercado de las compañías, su reconocimiento de marca y administración experimentada. La perspectiva estable del segmento de mercado de AM Best sobre la industria aseguradora de Guatemala reconoce que las perspectivas de crecimiento se han vuelto limitadas debido a los efectos de la pandemia de COVID-19, sin embargo, los fundamentos macroeconómicos proveen estabilidad al sistema para mitigar el impacto potencial de la pandemia en reclamos e inversiones. El perfil de los clientes de las compañías ha ayudado a manejar el negocio de manera efectiva en medio del entorno operativo cambiante ocasionado por la crisis de la pandemia de COVID-19.

AM Best evalúa la fortaleza del balance de SG&T como la más fuerte, debido a su capacidad para proteger su balance que se refleja en la evaluación de la capitalización ajustada por riesgos de AM Best; estos factores son impulsados por un programa de reaseguro integral, un portafolio de inversiones conservador y prácticas de gestión de activos y pasivos apropiadas. AG&T obtiene la evaluación de muy fuerte en su capitalización de la misma manera que su compañía hermana, pero es limitada por el tamaño de su capital. Ambas compañías reportan resultados consistentemente rentables, lo que se refleja en una base de capital creciente. A pesar de ser sujeta al pago de dividendos, la base de activos de la compañía tiene un perfil de riesgo conservador.

AM Best considera el desempeño operativo de SG&T y AG&T como adecuado. Los ajustes en la suscripción de la compañía aseguradora y el cambio hacia la rentabilidad en lugar del volumen de negocio, ha resultado en mejores resultados técnicos, derivados en 2020 por una menor frecuencia en reclamos debido a las restricciones relacionadas con la pandemia sobre la movilidad social.

El perfil de negocio de la compañía de fianzas se beneficia de las comisiones de prima cedida resultado de su contrato de reaseguro con SG&T, lo que ha beneficiado a ambas compañías desde su implementación. AM Best reconoce que 2020 será un año difícil para el negocio, aunque débil en términos de reclamos esperados, y continuará monitoreando eventos que pudieran perjudicar los costos de reclamos dada la exposición de la compañía a eventos catastróficos.

La perspectiva estable sobre las calificaciones de SG&T es impulsada por la estrategia tecnológica de la compañía que es respaldada por un balance bien protegido en medio de un 2021 desafiante, debido a la expectativa de una frecuencia de reclamos más normalizada con perspectivas de negocio limitadas.

La perspectiva estable sobre G&T es resultado del nivel muy fuerte sobre la fortaleza de balance de la compañía y de una suscripción prudente. La importancia del programa de reaseguro limita la volatilidad de los ingresos y facilita un desempeño operativo más equilibrado durante tiempos de recesión económica.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación para SG&T si la tendencia favorable de la compañía en el desempeño operativo continúa mejorando en medio del ciclo comercial cambiante, mientras mantiene el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el desempeño operativo de SG&T se deteriora como resultado de presiones en la calidad de la suscripción o por generación comercial insuficiente.

AM Best no prevé acciones positivas de calificación para AG&T en el corto plazo. No obstante, un desempeño operativo mejorado y sostenido que resulte en una base de capital más grande en el mediano plazo podría mejorar la perspectiva de AM Best sobre la capitalización de AG&T. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación como resultado de un cambio substancial en el programa de reaseguro que incremente la toma de riesgo a niveles que no coincidan con la evaluación de AM Best para la capitalización ajustada por riesgos de la compañía. Las calificaciones también podrían verse afectadas negativamente si la opinión de AM Best relacionada con el apoyo por parte de SG&T o el grupo disminuye.

