AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Reaseguradora Delta, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb” (Buena) a Reaseguradora Delta, S.A. (Delta Re) (Panamá, Panamá). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Delta Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables reflejan las expectativas de AM Best de que Delta Re mantendrá resultados rentables impulsados ​​por una selección de riesgo prudente mientras implementa con éxito su expansión territorial.

La fortaleza de balance muy fuerte de Delta Re reconoce el calce adecuado entre las obligaciones y el apetito de riesgo de la compañía, así como el compromiso de sus accionistas de fortalecer su base de capital, lo que se refleja en su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La evaluación de muy fuerte también reconoce el perfil conservador de la cartera de inversiones de Delta Re y su concentración en certificados de depósito.

El desempeño operativo de la compañía se caracteriza por ser rentable; se lograron resultados netos positivos a través de rentabilidad técnica en todas las líneas de negocio durante 2021. Si bien los ingresos por inversiones contribuyen a las ganancias de Delta Re, están limitados por el conservadurismo de la cartera. AM Best espera que Delta Re mantenga niveles de suficiencia de prima mientras implementa su estrategia de crecimiento.

Delta Re, fundada en Panamá en 2010, ofrece reaseguro contractual y facultativo para varias líneas de negocio que incluyen incendio, fianzas, construcción e ingeniería, automóviles, riesgos marítimos, aviación y transporte, responsabilidad civil, robo, accidentes personales y misceláneos. La mayor parte de su cartera está compuesta por reaseguro contractual, aproximadamente el 81%, mientras que el reaseguro facultativo representa el 19%. Delta Re está diversificada geográficamente, ya que la compañía suscribe primas en Ecuador, Panamá, República Dominicana y Paraguay a través de canales de distribución que incluyen corredores y alianzas con otras reaseguradoras, así como una Agencia General de Administración (MGA, por sus siglas en inglés) establecida en Miami por los accionistas de Delta Re. AM Best evalúa el perfil de negocios de la compañía como neutral.

La administración integral de riesgos se considera apropiada, ya que está bien integrada en sus operaciones; el apetito y la tolerancia al riesgo están bien definidos y la compañía toma ventaja de su modelo de precios y equipo de administración, que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de América Latina. La compañía cuenta con un sólido programa de retrocesión de exceso de pérdida con reaseguradoras altamente calificadas con un excelente nivel de seguridad.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la base de capital de la compañía se erosiona debido a cambios significativos en la política de dividendos o un deterioro en los resultados operativos que debiliten la capitalización ajustada por riesgos hasta un punto que ya no respalde la evaluación actual.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

