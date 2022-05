AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Nacional de Seguros S.A. Compañía de Seguros Generales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

México, Ciudad de México | AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) a Nacional de Seguros S.A. Compañía de Seguros Generales (Nacional de Seguros) (Bogotá, Colombia). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Nacional de Seguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de la capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y la rentabilidad que Nacional de Seguros ha logrado durante su trayectoria relativamente corta. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el reducido tamaño de la compañía, el cual limita la diversificación de negocios dado el inherente riesgo de concentración, así como una alta dependencia del reaseguro.

Nacional de Seguros inició operaciones en 2014, después de adquirir Ecoseguros S.A., empresa en liquidación voluntaria, con licencias de seguros de cumplimiento y responsabilidad civil otorgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. A diciembre de 2021, Nacional de Seguros representó menos del 2% de participación de mercado en el segmento de daños (P/C, por sus siglas en inglés) de Colombia, y fue la segunda compañía más grande en el sector de seguros de cumplimiento con una participación del 15%.

La capitalización ajustada por riesgos de Nacional de Seguros se encuentra en el nivel más fuerte, de acuerdo con el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y está respaldada por un programa amplio de reaseguro y por su consistente rentabilidad histórica.

Las operaciones de negocio de la compañía se centran exclusivamente en Colombia; el 86% de las primas proceden de Bogotá, el 12% de Medellín y el 2% de otras ciudades.

A pesar de reportar fluctuaciones en las primas brutas, la compañía ha mantenido un nivel de retención y una rentabilidad constantes. Las métricas de suscripción se caracterizan por costos medios de siniestralidad contenidos e índices de costos de adquisición negativos debido al alto perfil cedente de Nacional de Seguros. El producto financiero de la compañía ha mostrado una tendencia estable en los últimos años, apoyando moderadamente la generación de ingresos de Nacional de Seguros.

AM Best no espera acciones de calificación positivas en el mediano plazo. Podrían ocurrir acciones de calificación negativas si el desempeño de suscripción de la compañía se deteriora, si hay un aumento significativo en su riesgo de negocio, como resultado de las consecuencias negativas de la alta dependencia del reaseguro, o si la capitalización ajustada por riesgos deja de respaldar las calificaciones actuales por cualquier otro factor.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Olga Rubo, FRM

Analista Financiero Senior

+52 55 1102 2720, int. 134

[email protected]



Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 1102 2720, int. 107

[email protected]



Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]



Jeff Mango

Managing Director,

Estrategia y Comunicación

+1 908 439 2200, int. 5204

[email protected]