AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las calificaciones de Mercantil Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como fuerte, así como su adecuado desempeño operativo, limitado perfil de negocio y apropiada administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés).



Mercantil Re es una compañía reaseguradora de nueva creación, propiedad de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A., parte del grupo internacional Mercantil controlado por su matriz Alvina Corporation, la cual proporciona sinergias y eficiencias operativas. La compañía fue establecida en Panamá en 2019 con el objetivo de respaldar la expansión regional del grupo en América Latina.



La fortaleza de balance de Mercantil Re se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel fuerte, en base al Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), un adecuado programa de reaseguro colocado con retrocesionarios altamente calificados y una conservadora estrategia de inversión la cual busca proporcionar liquidez y mantener una apropiada gestión de activos y pasivos.



Adicionalmente, el perfil ERM se considera apropiado ya que se beneficia de los lineamientos y experiencia del grupo.



En la opinión de AM Best, el desempeño operativo de Mercantil Re refleja gastos y dependencia en producto financiero en línea con la naturaleza de reciente creación de la compañía. Sin embargo, se espera que los resultados por suscripción respalden la rentabilidad en el corto plazo, impulsados principalmente por la experiencia del equipo administrativo en prácticas de suscripción y la estructura de reaseguro diversificada de la compañía.



Adicionalmente, el perfil de negocio limitado de Mercantil Re refleja el riesgo de ejecución impulsado por su estrategia de expansión y el fuerte ambiente competitivo que la compañía enfrenta en los mercados objetivos.

Factores positivos que podrían mejorar el nivel de calificación o perspectivas incluyen la distribución geográfica objetivo de primas con buena calidad de suscripción, la cual respalde la rentabilidad junto con una evaluación muy fuerte del balance. Factores que podrían resultar en acciones negativas de calificación incluyen un desempeño financiero adverso que lleve a un deterioro significativo de la capitalización ajustada por riesgos.



Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best.



Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.





Contacts

Salvador Smith

Analista Financiero

+52 55 1102 2720, int. 109

[email protected]

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]

Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

[email protected]

Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]