AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a CRABI, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B (Adecuada), una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bb+” y una Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “a+.MX” a CRABI, S.A. de C.V. (Crabi) (Ciudad de México, México). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Crabi reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Limitando estas calificaciones se encuentra el riesgo inherente de una compañía de reciente creación implementando su plan de negocios, así como operar en una industria con alta competencia entre participantes grandes y especializados. Adicionalmente, el hecho de que Crabi dependa de inversionistas externos para incrementar su capital coloca estrés en la evaluación de su fortaleza de balance.

Crabi es una compañía emergente en México, autorizada para suscribir seguros de daños en la línea de negocio de automóvil, iniciando operaciones en mayo de 2019. Pertenece a CRABI, Inc. en un 99.9% (la cual existe con el único propósito de ser un vehículo de inversión para Crabi) y el resto por Javier Orozco, el Director General.

El plan de negocio de Crabi incorpora el uso de big data para analizar el comportamiento individual de manejo con el fin de ofrecer primas personalizadas específicas para el perfil de riesgo de cada conductor, y algoritmos para establecer el riesgo de una póliza al evaluar los comportamientos personales al manejar, y la información del vehículo. La compañía planea desarrollar su presencia en México a través de un enfoque de relación directa con los usuarios, en contraste con los grandes participantes del mercado. Geográficamente, al cierre de 2019, las primas se concentraron en Jalisco (47%), con el resto distribuido en otros tres estados, incluida la Ciudad de México.

La evaluación de la fortaleza de balance en un nivel fuerte se encuentra respaldada por la capitalización ajustada por riesgos de Crabi en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Para lograr sus metas comerciales, Crabi se ha financiado a través de rondas de capital. Actualmente, ha recaudado los montos esperados cada vez; sin embargo, la incertidumbre sobre las contribuciones de capital futuras que respalden la operación de la compañía añade presión sobre sus puntajes prospectivos del BCAR.

La fortaleza de balance de la compañía está reforzada por su programa de reaseguro colocado con Swiss Reinsurance America Corporation, el cual protege adecuadamente la retención de riesgo de la compañía. A pesar de que el nivel de security provisto por su contraparte de reaseguro es excelente, AM Best considera la concentración en un único reasegurador como una debilidad.

La evaluación limitada del perfil de negocio de Crabi refleja el actual entorno económico desafiante, el cual podría obstaculizar los objetivos de crecimiento de la compañía y colocar presión sobre el volumen de negocio requerido para cubrir adecuadamente los gastos de administrativos y de suscripción. Crabi permanecerá susceptible a las desviaciones en la calidad de la suscripción y su estrategia comercial, a medida que logra su volumen de primas objetivo.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía es capaz de lograr sus metas comerciales mientras permanece respaldada ampliamente por su base de capital. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si Crabi experimenta un deterioro en su capitalización ajustada por riesgos o si la compañía no logra sus objetivos de crecimiento y rentabilidad.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

