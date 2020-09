AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Worldwide Medical Assurance, Ltd. Corp.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” de Worldwide Medical Assurance, Ltd. Corp. (WWMA) (Ciudad de Panamá, Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es positiva.

Las calificaciones de WWMA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La perspectiva positiva refleja la fortaleza de balance de WWMA, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos que se mantiene en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como las expectativas de AM Best de que la rentabilidad continuará impulsando el crecimiento de la base de capital de la compañía.

Las calificaciones también reflejan el consistentemente fuerte desempeño operativo de WWMA respaldado por sólidas prácticas de suscripción y una estrategia de inversión conservadora, al mismo tiempo que mantiene una exitosa expansión gradual en otros mercados de América Latina. Dichas fortalezas están contrarrestadas por el mayor riesgo de suscripción derivado del cambio en el perfil de retención, la capacidad de la compañía para implementar sus objetivos de crecimiento y un ambiente altamente competitivo en los segmentos de vida y salud en Latinoamérica.

La compañía inició operaciones en 1999 y ha crecido exitosamente en su nicho de mercado, ofreciendo servicios a los clientes que deseen viajar al extranjero para recibir atención médica. Esto se logra a través de una combinación de los principales canales de distribución: corredores, bancaseguros y directo. A través de su compañía tenedora Worldwide Group, Inc., WWMA se beneficia de ser propiedad parcial de KfW DEG (banco de desarrollo alemán). En años recientes, WWMA ha expandido sus operaciones en otros mercados latinoamericanos como Guatemala, Bolivia y Paraguay.

El modelo de WWMA, el cual optimiza la selección de proveedores en atención médica, se encuentra respaldado por un programa de reaseguro, colocado con contrapartes altamente calificadas, que respaldan su estrategia de expansión global e impulsando el desarrollo de su portafolio de negocios. A abril de 2020, se realizó un ajuste a la estructura de reaseguro de la línea de negocio de salud, avanzando hacia una mayor retención. AM Best continuará monitoreando el efecto de este cambio en las métricas de desempeño operativo y en la capitalización ajustada por riesgos de la compañía.

Históricamente, la compañía ha mantenido una generación de capital positiva la cual, aunada a una estrategia conservadora de reinversión de utilidades, ha contribuido a la más fuerte capitalización ajustada por riesgos, con base en el BCAR. La administración del capital se fortalece aún más con el uso y desarrollo de un modelo de capital económico propio y sólidas prácticas de ERM.

La sólida estrategia de suscripción y rigurosas prácticas de gastos, continúan traduciéndose en fuertes métricas de suficiencia de prima. Además, las sinergias de WWMA con su compañía hermana en República Dominicana, conjuntamente con ajustes periódicos a su estructura de reaseguro, han contribuido a optimizar la suscripción de la compañía. Dichas medidas, combinadas con un producto financiero estable, han resultado en índices de rentabilidad constantes, posicionándose en un retorno sobre capital de 7.4% y retorno sobre activos de 2.0% a cierre de 2019.

Factores que podrían llevar a una acción positiva sobre la calificación incluyen el crecimiento continuo de la base de capital de la compañía en el mediano plazo, que respalde el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, medido por el BCAR, y una consolidación exitosa de la estrategia comercial de la compañía en ubicaciones objetivo, mientras mantiene un desempeño operativo fuerte. No se esperan acciones negativas sobre la calificación en el corto plazo, a menos que existan cambios importantes en la estrategia de la compañía que causen un efecto negativo en el perfil de generación de utilidades, o si existiera un deterioro material en la capitalización ajustada por riesgos.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

