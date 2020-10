AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Tokio Marine HCC Mexico Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ciudad de México | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” y la Calificación en Escala Nacional México de “aaa.MX” de Tokio Marine HCC Mexico Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. (TMHCC México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de TMHCC México reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de TMHCC México también reflejan su afiliación con su compañía matriz, Houston Casualty Company (HC), en términos de protección de reaseguro, administración integral de riesgos y aportaciones de capital. Limitando las calificaciones se encuentra el riesgo inherente de una compañía de reciente creación con respecto a la implementación de su plan de negocios, y la volatilidad en la economía mexicana.

TMHCC México es la subsidiaria de fianzas de HC, con sede en México; la compañía recibió la aprobación regulatoria para realizar operaciones en abril de 2019 y emitió su primera póliza en julio de 2019. HC y TMHCC México tienen una empresa asociada, Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (TMX), con domicilio en México. TMHCC México aprovecha la estructura corporativa de TMX, lo cual proporciona respaldo adicional a la operación.

La empresa apunta a desarrollar su presencia en México a través de una combinación predominante de fianzas administrativas, de construcción y comerciales, fuertemente respaldadas por un contrato de reaseguro colocado en gran parte con su compañía matriz.

La evaluación de muy fuerte de la fortaleza de balance de TMHCC México, se deriva de su más fuerte capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Para lograr sus objetivos comerciales, la compañía ha sido capitalizada con 81.8 millones de pesos (4.3 millones de dólares) en julio de 2019, y puede estar sujeta a más contribuciones de capital a medida que la operación evolucione.

La evaluación del desempeño operativo de la compañía como adecuado, refleja el historial exitoso de su experimentado equipo de administración y suscripción, y el apalancamiento operacional que la compañía obtiene por estar integrada al grupo Tokio Marine. Sin embargo, debido a la naturaleza propia de las compañías de reciente creación, la implementación del plan de negocios tiene que evolucionar para que AM Best evalúe adecuadamente el desempeño operativo de la empresa.

Al cierre de 2019, las primas brutas emitidas se posicionaron en 47.8 millones de pesos, duplicando el volumen comercial estimado originalmente y, como se espera de una compañía de reciente creación, el ingreso técnico y los resultados a fin de año fueron negativos. Adicionalmente, el año 2020 será aún más desafiante de lo esperado, ya que el entorno económico actual podría obstaculizar la tasa de crecimiento y el tamaño que la compañía planea lograr.

Podrían ocurrir acciones de calificación positivas si la compañía es capaz de alcanzar sus objetivos comerciales, presentando un fuerte desempeño operativo y manteniendo su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el BCAR. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la compañía experimenta un deterioro en su capitalización ajustada por riesgos, ya sea por un desempeño operativo débil, por salida de capitales, o si AM Best determina que la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana para el grupo Tokio Marine ha disminuido.

