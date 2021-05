AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Sura Re Ltd.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bbb” a Sura Re Ltd. (Sura Re) (Bermuda). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) permanece estable.

Las calificaciones de Sura Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Sura Re es la reaseguradora cautiva de reciente creación que pertenece en su totalidad a Suramericana S.A. (Sura), que a su vez pertenece al 81% a Grupo de Inversiones Suramericana S.A. La compañía se estableció en Bermuda como aseguradora de Clase 3A en diciembre de 2015. Su objetivo principal es participar en riesgos del segmento de daños suscritos por las filiales de Sura en América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay). AM Best reconoce el papel estratégico que jugará Sura Re en la estrategia regional de Sura; sin embargo, el perfil comercial de Sura Re se considera limitado dado su acceso a los mercados de seguros, en comparación con otros reaseguradores comerciales.

AM Best evalúa la fortaleza de balance de la compañía como muy fuerte dado que la capitalización ajustada por riesgos es más que adecuada para los riesgos que la compañía tiene. Durante 2020, los requerimientos de capital reflejaron un mayor riesgo por prima debido a la mayor retención de la compañía; en adelante, AM Best espera que los requerimientos de capital permanezcan estables y que el capital sea estable sin pagos de dividendos en el mediano plazo. La gestión de activos y pasivos sigue una política de inversión muy conservadora, centrada en mantener la liquidez para cubrir sus obligaciones en términos de plazo y divisas. Además, se considera que su ERM es apropiada, ya que cuenta con el respaldo total del equipo de expertos y administración de Sura.

A diciembre de 2020, la compañía reportó una ganancia neta positiva por segunda vez consecutiva desde su creación. Sin embargo, el desempeño operativo aún refleja una dependencia fuerte en los ingresos por inversiones para cubrir los gastos administrativos, por lo que AM Best permanece atento a las condiciones macroeconómicas y su impacto en los resultados de inversión de la compañía. La naturaleza cautiva de la compañía dentro del cuarto grupo asegurador más grande en América Latina proporciona flexibilidad en términos de crecimiento y riesgo de primas para administrar de manera eficiente su posición de capital y rendimientos en el futuro. Por lo tanto, AM Best considera que el desempeño operativo es adecuado para las calificaciones actuales.

Podrían llevarse a cabo acciones negativas de calificación si el desempeño financiero de la compañía cae a un nivel que afecte el capital y, por lo tanto, su capitalización ajustada por riesgos, debido a decisiones empresariales, relevancia para su grupo financiero o a condiciones macroeconómicas deterioradas. Acciones positivas de calificación podrían llevarse a cabo a mediano plazo si Sura Re es capaz de desplegar su capital de manera rentable reflejado en su resultado neto, mientras fortalece su posición de capital.

AM Best sigue siendo la agencia de calificaciones líder de entidades de transferencia alternativa de riesgos, con más de 200 compañías calificadas en todo el mundo. Para conocer las calificaciones crediticias actuales e información independiente del mercado de seguros de transferencia de riesgo cautivo y alternativo, visite www.ambest.com/captive.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

