AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Sofimex, Institución de Garantías S.A.

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “a-” y la Calificación en Escala Nacional de México de “aaa.MX” de Sofimex, Institución de Garantías S.A. (Sofimex) (Ciudad de México, México). La perspectiva para estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.



Las calificaciones de Sofimex reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan el fuerte desempeño operativo de Sofimex en términos de rentabilidad y competitividad dentro del mercado afianzador mexicano, así como su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. Estos factores positivos de la calificación se ven atenuados por la perspectiva de AM Best sobre la fuerte competencia en el mercado en el cual opera la compañía.



Sofimex es una compañía de fianzas domiciliada en México que se estableció en 1940. La compañía ofrece coberturas de fianzas y fidelidad que van desde fianzas judiciales de limites bajos, hasta fianzas que garantizan contratos, con límites altos. A septiembre de 2019, la cartera de negocios de Sofimex estuvo compuesta por fianzas administrativas (85.2%), crédito (6.3%), judiciales (4.4%) y fidelidad (4.1%).



Sofimex espera presentar una tasa de crecimiento de 7% en 2020 mientras permanece en línea con las métricas de rentabilidad de años previos. AM Best considera que Sofimex cuenta con los recursos necesarios para mantener un flujo constante de utilidades, aun con las condiciones actuales de mercado, debido a su posición como la cuarta mayor compañía afianzadora en México, a su buena red de distribución y a su disciplina de suscripción.



Sofimex continuó presentando un sólido desempeño de suscripción durante 2018 y hasta septiembre de 2019. En 2018, el costo medio de siniestralidad disminuyó de 17% a 8%, compensando por el aumento en los costos de adquisición, debido a un mayor nivel de concentración y fuerte competencia en el mercado afianzador, acentuado por la entrada de nuevos participantes. Las métricas de desempeño operativo de la compañía muestran una volatilidad muy baja y comparan favorablemente con la industria. La retención se mantuvo estable en 72%. En general, la compañía ha logrado mantener un índice combinado por debajo de 70% en los últimos cinco años.



La capitalización ajustada por riesgos de Sofimex se ha mantenido en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y respalda las calificaciones actuales, aun después de haber sido estresada para reflejar posibles pérdidas relacionadas a reclamaciones contingentes. Adicionalmente, Sofimex cuenta con un sólido programa de reaseguro con reaseguradores con una alta calificación crediticia y relaciones comerciales a largo plazo.

Se podrían tomar acciones de calificación positivas si la compañía es capaz de mantener niveles adecuados de costo de adquisición, así como de mejorar su costo medio de siniestralidad, incrementando su rentabilidad y, como consecuencia, fortaleciendo su base de capital. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el desempeño de suscripción se deteriora, si existe un incremento significativo en el riesgo de negocio o en el riesgo de suficiencia de tarifa, o como resultado de la incertidumbre con respecto al gasto de gobierno en infraestructura, lo cual podría afectar el crecimiento del sector afianzador.



