AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a+” y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa (Seguros Inbursa) (México). La perspectiva para las Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.



Las calificaciones de Seguros Inbursa reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.



La fortaleza del balance de Seguros Inbursa se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también reflejan su fuerte desempeño operativo, impulsado por una constante rentabilidad, respaldada principalmente por un flujo estable de ingresos por productos financieros, así como por un bajo apalancamiento de suscripción, un perfil de negocios diversificado y la afiliación de la compañía al Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. (Grupo Financiero Inbursa), uno de los grupos financieros más grandes de México.



Seguros Inbursa suscribe negocios de vida y daños, permaneciendo como una de las compañías aseguradoras más grandes y rentables en el mercado doméstico mexicano. En 2018, vida individual y terremoto se posicionaron entre las líneas de negocio más rentables de la compañía, representando el 19.1% y 9% del total de primas emitidas, respectivamente. La compañía ha demostrado disciplina de suscripción dentro de un mercado competitivo, constantemente reportando niveles de suficiencia de prima que se comparan de manera positiva con sus competidores más cercanos. Esta disciplina también se refleja en índices combinados estables, manteniéndose en niveles cercanos al 95%, con mínima volatilidad en sus componentes. Adicionalmente, los resultados de inversión continúan siendo la principal fuente de rentabilidad para la compañía.



Históricamente, Seguros Inbursa ha operado con un bajo nivel de apalancamiento de suscripción. La capitalización ajustada por riesgos de la compañía continúa respaldando las calificaciones actuales. El capital ajustado ha venido creciendo a una tasa anual compuesta del 8.9% durante los últimos cinco años, y AM Best espera que dicha tendencia permanezca como resultado de una sana suscripción, políticas conservadoras de reservas, políticas prudentes de dividendos e inversiones, así como una efectiva estrategia de reducción de costos.Adicionalmente, Seguros Inbursa continúa beneficiándose de importantes eficiencias operativas gracias a su acceso a las redes financieras y de sistemas de Grupo Financiero Inbursa.



Parcialmente contrarrestando dichos factores positivos de la calificación, se encuentra un fuerte ambiente competitivo en el mercado asegurador mexicano, el cual AM Best considera que podría ejercer presión en la rentabilidad y participación del mercado de la compañía.



De continuar las tendencias favorables en la rentabilidad, así como en crecimiento de capital, podrían darse acciones positivas en la calificación de Seguros Inbursa. De lo contrario, un marcado deterioro en sus resultados de suscripción, así como un debilitamiento significativo en su capitalización con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), podrían llevar a acciones negativas de calificación.



Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best.



Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.



