AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Reaseguradora Patria, S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de Reaseguradora Patria, S.A. (Patria Re) (México). AM Best también ha afirmado la ICR de Largo Plazo de “bbb” de Peña Verde, S.A.B. (Peña Verde) (México), la compañía tenedora de Patria Re. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Con base en la metodología de AM Best sobre compañías tenedoras de seguros, la calificación de Peña Verde refleja la subordinación normalmente considerada respecto al ICR de Patria Re y se encuentra en línea con compañías al mismo nivel de calificación.

Las calificaciones de Patria Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La evaluación de más fuerte para la fortaleza del balance de Patria Re se encuentra respaldada por la misma evaluación sobre su capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como por su nivel bajo de apalancamiento de suscripción, un robusto programa de reaseguro y métricas fuertes de liquidez. Las calificaciones también reflejan su sólida estructura de administración integral de riesgos y su amplio conocimiento de los principales mercados en Latinoamérica, lo cual se refleja en una implementación estable de la estrategia de expansión. Además, la compañía continúa expandiendo de manera conservadora sus operaciones internacionales, a pesar de las limitaciones actuales consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Contrarrestando parcialmente dichas fortalezas se encuentra el desempeño operativo reciente de Patria Re, afectado por la volatilidad en las condiciones del mercado de inversiones debido al entorno económico desfavorable en México y, más recientemente, debido a la crisis de COVID-19. Sin embargo, la compañía continúa resuscribiendo y mejorando la calidad de su cartera de negocios subyacente. Aunque existen preocupaciones relacionadas con la tenencia de valores en capitales, así como con la naturaleza catastrófica de algunas líneas de negocio, Patria Re ha implementado medidas para mitigar estas exposiciones.

Patria Re ha establecido una sólida posición de nicho en México y Latinoamérica, lo cual le da acceso a ofertas diversas y rentables de productos enfocados a mercados específicos. Esta estrategia ha contribuido a resultados de suscripción consistentemente favorables y a una mejor capitalización ajustada por riesgos. La capitalización ajustada por riesgos de la compañía es reforzada por un balanceado programa de reaseguro colocado entre contrapartes con un fuerte nivel de para respaldar sus operaciones. Más aun, el nivel de apalancamiento por suscripción se ha mantenido en rangos conservadores durante los últimos cinco años.

A agosto de 2020, la compañía reportó un resultado neto negativo, debido principalmente al establecimiento de reservas catastróficas. No obstante, sin estas reservas la compañía habría generado resultados favorables, impulsados principalmente por iniciativas de mejoras en la suscripción. La contención de siniestros y costos operacionales, aunado a prácticas de suscripción sólidas serán clave para que la empresa mantenga un perfil rentable.

La perspectiva estable en las calificaciones de Patria Re es resultado del nivel más fuerte en su fortaleza del balance, del endurecimiento del mercado reasegurador y de una estrategia adecuada en términos de desarrollo de mercado y eficiencia de capital.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación incluyen el mantener estándares fuertes de suscripción y resultados sólidos junto con la conservación de su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, así como una continua y exitosa operación de su expansión internacional. Factores que podrían llevar a acciones negativas en la calificación incluyen una disminución sostenida en su rentabilidad, un deter*ioro significativo en la capitalización ajustada por riesgos y fallos en sus planes de expansión internacionales.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Elí Sánchez

Director Asociado

+52 55 1102 2720, int. 122

[email protected]



Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]



Anthony Diodato

Director General

+1 908 439 2200, int. 5704

[email protected]



Jim Peavy

Director de Comunicación

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]t.com