AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Ocean International Reinsurance Company Limited

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “a-” de Ocean International Reinsurance Company Limited (Ocean Re) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) permanece estable.



Las calificaciones de Ocean Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.



La perspectiva estable y la afirmación de las calificaciones reflejan el consistente resultado neto positivo que la compañía ha sido capaz de generar a través de su suscripción al mismo tiempo que protege su base de capital. Contrarrestando parcialmente esos factores positivos de calificación se encuentra la susceptibilidad de su negocio cautivo a los cambios regulatorios.



Ocean Re es un reasegurador domiciliado en Barbados, con licencia de Qualifying Insurance Company enfocada en reaseguro y que ofrece una mezcla de productos diversificada en América Latina y en otros mercados globales estratégicamente identificados. La compañía también ofrece a sus clientes programas facultativos con fondos propios establecidos de acuerdo a la última pérdida esperada. La estrategia de desarrollo de negocios identifica claramente un incremento en la proporción del negocio de reaseguro tradicional en comparación a la del portafolio cautivo, sin embargo, los cambios regulatorios siguen siendo un factor a considerar al evaluar la continuidad del portafolio de cautivas, ya que ajustes en su legislación podría limitar potencialmente el crecimiento de sus primas.



La distribución geográfica de Ocean Re continúa expandiéndose, alcanzando 24 países de América Latina y en 8 otros países fuera de esta región. Ocean Re prevé un crecimiento potencial importante en Panamá, Colombia y México, así como en otros países como Guatemala, Ecuador, Paraguay y Perú, que ofrecen potencial para diversificar su portafolio.

La capitalización ajustada por riesgos de la compañía permanece fuerte y se ha beneficiado de su adecuado desempeño operativo, lo cual, junto con una política conservadora de dividendos, continúa fortaleciendo la visión futura de AM Best del desarrollo de la capitalización y la fortaleza financiera de la empresa.



El desempeño operativo de Ocean Re en 2019 ha resultado en un consistente ingreso neto positivo, debido a su buen nivel de suficiencia de prima derivada de la naturaleza de su negocio de reaseguro cautivo, así como de un adecuado programa de retrocesión para su creciente negocio tradicional de reaseguro. El desempeño de la suscripción continúa guiando la estrategia de la compañía, por medio de una mayor retención de riesgos o a través de mejoras en la suscripción de su negocio cautivo.



Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía es capaz de mantener un portafolio de reaseguro tradicional sano y diversificar aún más sus fuentes de ingreso al mismo tiempo que mantiene un sólido programa de retrocesión y las actuales métricas de capitalización ajustada por riesgos. Acciones negativas de calificación podrían resultar si se presentaran disrupciones en el negocio de reaseguro cautivo o si la suscripción de reaseguro tradicional mostrara un desempeño operativo pobre que afectara la posición de capital de la compañía.



La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia de Best, la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de AM Best y contiene los diferentes criterios de calificación empleados en el proceso de calificación. La Metodología de Calificación Crediticia de Best puede ser encontrada en http://www3.ambest.com/latinamerica/methodologies.asp.



Criterios clave de seguros empleados:



• Transferencia Alternativa de Riesgos (Versión Oct. 13, 2017)

• Evaluación del Riesgo País (Versión Oct. 13, 2017)

• Entendimiento del Coeficiente BCAR Universal (Versión Mayo 23, 2019)

• Análisis de Catástrofes en las Calificaciones de AM Best (Versión Oct. 13, 2017)

• Análisis del Capital Disponible y de la Compañía Tenedora (Versión Oct. 13, 2017)

Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las calificaciones crediticias. Para revisar información sobre la definición de las calificaciones, estructura y proceso de votación de los comités para determinar las calificaciones, así como su seguimiento, por favor consulte “Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best.”

• Fecha de la previa acción de calificación: 7 de septiembre de 2018.

• Rango de Fechas de la última información financiera analizada: 30 de noviembre de 2012 – Agosto 31 de 2018.



Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Actividad Reciente de Calificaciones de AM Best.



AM Best no valida ni certifica la información relevante proporcionada por el cliente a efecto de otorgar la calificación.

A pesar de que la información obtenida de fuentes materiales se considera confiable, su exactitud no está garantizada. AM Best no audita los registros o estados financieros de las compañías, ni verifica de forma independientemente la exactitud y confiabilidad de la información; y, por lo tanto, AM Best no puede dar fe sobre la precisión de la información provista.



Las calificaciones crediticias de AM Best América Latina, S.A. de C.V. son opiniones independientes y objetivas, y no declaraciones de hechos. AM Best no es un asesor de inversiones, no ofrece asesoramiento de inversión de ningún tipo, ni la empresa o sus Analistas de Calificaciones ofrecen ninguna forma de estructuración o asesoramiento financiero. Las opiniones de crédito de AM Best no son recomendaciones para comprar, vender o mantener valores, o para tomar cualesquiera otras decisiones de inversión. Consultar el aviso completo para conocer más información.



AM Best recibe compensación por servicios de calificación interactivos prestados a las organizaciones que califica. AM Best puede también recibir compensación de entidades calificadas por servicios o productos no relacionados con calificación ofrecidos por AM Best. Asimismo, no ofrece servicios de consultoría o asesoramiento. Para obtener más información sobre el proceso de calificación de AM Best, incluido el manejo de información confidencial (no pública) la información, la independencia, y evitar conflictos de intereses, favor de consultar el Código de Conducta de AM Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.



AM Best es una agencia calificadora crediticia global y proveedor de información con un enfoque exclusivo en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por AM Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.





Contacts

Elí Sánchez

Director Asociado

+52 55 1102 2720, int. 108

[email protected]

Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

[email protected]

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]

Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]