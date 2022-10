AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de MAPFRE Panamá S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

México, Ciudad de México | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a+” (Excelente) de MAPFRE Panamá S.A. (MAPFRE Panamá) (Ciudad de Panamá, Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

MAPFRE Panamá es miembro de MAPFRE S.A., la cual, en una base consolidada, cuenta con una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de MAPFRE Panamá reflejan su importancia estratégica y geográfica para el grupo MAPFRE, dada su presencia en Centroamérica, así como la integración de prácticas, procedimientos, reaseguro, infraestructura, prácticas de suscripción y perfil de ERM del grupo MAPFRE dentro de MAPFRE Panamá, al igual que sinergias y eficiencias operativas resultantes de ser miembro del grupo. MAPFRE Panamá fue la segunda compañía aseguradora más grande de Panamá en 2021. Contrarrestando parcialmente dichos factores positivos de calificación, se encuentra el entorno competitivo que persiste en el segmento de daños de Panamá.

MAPFRE Panamá se ubica dentro de las primeras empresas de Panamá en el segmento de seguros de salud y automóviles. Tras registrar un crecimiento marginal en 2020, MAPFRE Panamá mostró signos de contracción durante 2021.

Las calificaciones también reflejan la capitalización ajustada por riesgos de MAPFRE Panamá en el nivel más fuerte, medida sobre una base consolidada por el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), su sólida base de capital y buena posición de reservas, proporcionan una flexibilidad financiera sólida. AM Best espera que la compañía mantenga un nivel de capitalización, en conjunto con sus prácticas de ERM y procedimientos implementados desde el grupo MAPFRE.

El índice combinado de la compañía en 2021 se deterioró por encima del 100%, debido principalmente a sus líneas de negocios de salud y automóviles, las cuales se vieron afectadas por la frecuencia en los siniestros junto con el aumento de inflación. AM Best espera que MAPFRE Panamá reanude sus resultados técnicos positivos a corto plazo a través de su estricta estrategia de contención gastos y reclamos ya en marcha.

La alta competitividad en el mercado panameño de seguros, especialmente en los sectores en los que MAPFRE Panamá es líder, continúa generando condiciones desafiantes en el mercado y ha incrementado el apetito de riesgo dentro de la industria, presentando desafíos en el desempeño operativo de segmentos específicos como auto, vida individual y salud.

Si llegasen a darse acciones negativas de calificación en grupo MAPFRE, como resultado de un decremento sostenido en el desempeño operativo por debajo de la expectativa de AM Best para el nivel de evaluación fuerte, o un deterioro sostenido en la capitalización ajustada por riesgos consolidada de MAPFRE S.A., las calificaciones de MAPFRE Panamá reflejarían las mismas acciones.

Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de MAPFRE Panamá para grupo MAPFRE también podría impactar las calificaciones de la compañía.

