AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de HDI Global Seguros, S.A.

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a+” y la Calificación en Escala Nacional México de “aaa.MX” de HDI Global Seguros, S.A. (HDI-GS) (México). La perspectiva para cada una de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.



Las calificaciones de HDI-GS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de HDI-GS, también reflejan el respaldo sustancial del grupo a través de su contrato de reaseguro con HDI Global Network AG, que actualmente tiene una FSR de A (Excelente) y una ICR de Largo Plazo de “a+”. Adicionalmente, el factor de calificación en la integración de sus operaciones con las de su casa matriz HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. (HDI V.a.G.) en relación a su modelo de negocios y al consistente respaldo financiero.



HDI-GS es una filial de HDI Global Insurance Company (99.9%) y de HDI Global Network AG (0.1%), las cuales a su vez son subsidiarias de HDI V.a.G. A finales de diciembre de 2018, el portafolio de negocios de la compañía estaba distribuido en incendio (52%), responsabilidad civil (26%), marítimo (16%), y riesgos diversos (6%). El modelo de negocio de HDI-GS consiste en una retención muy baja, situándose 0.5% a diciembre de 2018, la cual está totalmente respaldada por el contrato facultativo automático de reaseguro con su empresa afiliada y accionista minoritario HDI Global Network AG.



La capitalización ajustada por riesgos es fuerte, medida a través del Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y se ha beneficiado de varias aportaciones de capital de su grupo, destinadas a apoyar su crecimiento y mantener suficientes reservas y suficiencia de capital. La última aportación de capital se materializó en 2015.



La exposición a riesgos de suscripción de HDI-GS está limitada por su contrato de reaseguro con HDI Global Network AG, lo cual resulta en un bajo nivel de capital requerido. Sin embargo, el volumen de cuentas por cobrar de reaseguro se traduce en un requerimiento de capital por riesgo de crédito, lo cual no es considerado una preocupación por AM Best debido al excelente nivel de security de su contraparte, así como a las características del contrato en relación a las obligaciones de HDI-GS.



Durante 2018, la compañía presentó una mejora en su costo medio de siniestralidad como resultado de menores reclamaciones. De acuerdo con la utilidad después de impuestos sobre el promedio de los activos, así como la utilidad después de impuestos sobre el capital promedio, el retorno sobre los activos y el retorno a capital de HDI-GS también mostraron una mejora, situándose en 1.7% y 12.4% respectivamente.



AM Best espera que el desempeño de HDI-GS se mantenga estable a consecuencia del apoyo recibido por parte de HDI V.a.G y a las características de su contrato de reaseguro.



Si se tomaran acciones positivas de calificación en las principales filiales operativas de HDI/grupo Talanx, como resultado de mejoras en los fundamentos de la fortaleza de balance, así como desarrollos positivos en el desempeño de suscripción en los principales segmentos comerciales, como en las líneas industriales y división minorista alemana, las calificaciones en escala global de HDI-GS se movería en conjunto a éstas. De la misma manera, si se tomaran acciones de calificación negativas sobre HDI V.a.G., como resultado de importantes pérdidas no esperadas o un marcado deterioro en el desempeño operativo o en la capitalización ajustada por riesgos, así como en los controles de riesgo de suscripción que resulten en una disminución sostenida de los resultados técnicos, las calificaciones de la subsidiaria mexicana reflejarían estos mismos ajustes.



AM Best es una agencia calificadora crediticia global y proveedor de información con un enfoque exclusivo en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.





