AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. y de sus Filiales Principales

Ciudad de México | AM Best ha afirmado la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa-.MX” y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” de Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. (GFA). Del mismo modo, AM Best ha afirmado la NSR de “aaa.MX”, la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la ICR de Largo Plazo de “a-” de Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. (AISA) y de Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. (Aserta), las cuales son las filiales principales de GFA. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Todas las compañías están domiciliadas en la Ciudad de México, México.

Las calificaciones de AISA y Aserta reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

En enero de 2017, AISA y Aserta fueron autorizadas a operar como entidades de seguros bajo una licencia de “seguro de caución” y cambiaron sus nombres de Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. y Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., respectivamente. En julio de 2018, las compañías recibieron la aprobación para suscribir riesgos como aseguradoras de caución; las tres líneas permitidas aprobadas para esta licencia son seguros de caución, fianzas y seguros de crédito. A junio de 2020, el volumen de estas líneas de negocio permanece en etapa de desarrollo.

Las calificaciones reflejan el liderazgo del grupo en el mercado afianzador mexicano, su buen desempeño operativo histórico a nivel consolidado durante los ciclos del mercado y la experiencia de su equipo administrativo. Las calificaciones también reconocen la afiliación de las compañías a GFA, el grupo afianzador más grande de México, con una participación de mercado de 28.3% a junio de 2020, de acuerdo a los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías (AMIG).

Los factores positivos de la calificación del grupo se derivan de la sólida posición de capital de sus compañías aseguradoras; así como a sus saludables prácticas de suscripción en conjunto con un programa de reaseguro distribuido entre reaseguradoras altamente calificadas. AISA y Aserta han sido capaces de mantener resultados netos positivos a pesar del desarrollo lento del mercado afianzador en México durante los últimos años y en 2020.

A junio de 2020, las primas directas en el mercado mexicano de fianzas se contrajeron un 9%, impulsadas principalmente por el ramo administrativo; sin embargo, todas las líneas de fianzas disminuyeron, debido a que el desempeño del sector afianzador está ligado a los ciclos económicos. Las compañías continúan presentando resultados netos positivos y métricas adecuadas de rentabilidad en comparación con otras compañías en el mercado afianzador mexicano. Al mismo tiempo, GFA ha tomado medidas para enfrentar estas condiciones de mercado y ha trabajado en estrategias para diversificar aún más sus ingresos al incrementar su presencia internacional y al fortalecer su estrategia para tomar ventaja del nuevo esquema de aseguradora de caución. AM Best espera que AISA y Aserta mantengan su fuerte participación de mercado y alcancen sus objetivos de crecimiento, manteniendo niveles de capitalización ajustada por riesgos que respalden sus calificaciones actuales.

GFA cuenta con un buen respaldo por parte de su programa de reaseguro y sus reservas de contingencia. La apropiada administración de riesgos del grupo le ha permitido manejar adecuadamente sus exposiciones y hacer un uso eficiente de su capital para mejorar su solvencia.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si AISA y Aserta implementan exitosamente la estrategia de diversificación geográfica manteniendo buena rentabilidad impulsada por una suscripción y una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. Factores que podrían llevar a acciones negativas en la calificación son caídas en el desempeño esperado de la compañía en términos de rentabilidad y generación de capital. Además, se podrían dar acciones negativas de calificación si existieran escenarios adversos para el mercado afianzador, que se reflejaran en un deterioro significativo en el capital de las compañías a niveles que AM Best considere inadecuados para las calificaciones actuales.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Olga Rubo, FRM

Analista Financiero

+52 55 1102 2720, int. 134

[email protected]

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]

Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

[email protected]

Jim Peavy

Director de Comunicación

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]