AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Chubb Seguros Panamá S.A.

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a+” de Chubb Seguros Panamá S.A. (Chubb Panamá) (Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) continúa siendo positiva.



Las calificaciones de Chubb Panamá reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.



Las perspectivas positivas reflejan el desempeño operativo consistente de Chubb Panamá, el cual es respaldado por sólidas prácticas de suscripción. La fortaleza del balance de la compañía continúa siendo respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, en base al Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), un sólido programa de reaseguro con Chubb Tempest Reinsurance Ltd., su afiliación con su matriz Chubb Limited, uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo, y un diversificado perfil de negocios. La afiliación provee a Chubb Panamá de sinergias y eficiencias operativas.



Contrarrestando dichos factores positivos de calificación, se contempla la modesta pero creciente participación de mercado de la compañía en función de las líneas de negocio que suscribe dentro de la industria aseguradora de Panamá, así como el fuerte ambiente competitivo en el sector asegurador panameño. Sin embargo, la compañía mitiga esto parcialmente a través de su diversificado portafolio de negocios en otras geografías.



Chubb Panamá inició operaciones en 2008 como ACE Seguros S.A. y continúo con la marca hasta 2016 cuando su nombre fue modificado a Chubb Seguros Panamá S.A. La compañía suscribe principalmente daños y negocio de reaseguro cubriendo exposiciones en Latinoamérica. En 2018, el seguro de construcción fue su negocio con mejor desempeño, representando el 26% de primas emitidas. Los principales canales de distribución de la compañía se encuentran posicionados con brokers y empresas cedentes. Chubb Panamá ha demostrado una suscripción disciplinada en un ambiente de mercado altamente competitivo, reportando de manera constante suficiencia de prima la cual se compara positivamente con sus competidores. En 2018, Chubb Panamá alcanzó un índice combinado aproximado de 68%.



Los sólidos resultados de suscripción de la subsidiaria panameña han mantenido una sólida rentabilidad, reflejada en un retorno a capital de 18.3%, al mismo tiempo que han contribuido a una mayor expansión de su base de capital durante 2018. La capitalización ajustada por riesgos de Chubb Panamá continúa respaldando las calificaciones, con base al BCAR. Más aún, la compañía se beneficia por estar integrada al grupo, apalancándose operacionalmente a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de administración integral de riesgos.



Históricamente, el grupo ha demostrado su apoyo a Chubb Panamá a través de contribuciones de capital que fondean oportunidades de crecimiento.

Factores claves que pueden llevar a acciones positivas de calificación incluyen tendencias favorables en la rentabilidad y un crecimiento de capital respaldado por buenas prácticas de suscripción. De manera contraria, un drástico deterioro en el desempeño operativo o un debilitamiento significativo en la capitalización ajustada por riesgos, podría llevar a acciones negativas de calificación. Adicionalmente, las calificaciones podrían disminuir si AM Best llegase a determinar una reducida importancia estratégica de Chubb Panamá para el grupo.



Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best.



Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.



