AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de BUPA México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa+.MX” de BUPA México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (BUPA México) (México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la función de BUPA México como subsidiaria de Bupa Insurance Company (BIC) que, en una base consolidada, tiene una fortaleza de balance que AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de BUPA México también reflejan la importancia y la integración de la subsidiaria a BIC, lo cual permite el acceso de BIC a uno de los mercados más grandes de seguros en América Latina, y el apoyo operativo y de capital de la organización matriz, The British United Provident Association Limited (BUPA), una empresa global de salud y cuidados. Las calificaciones también toman en consideración la solvencia de la matriz y el acceso a la red de BUPA, y otros recursos, que mejoran la ventaja competitiva de BIC. AM Best anticipa que el apoyo operativo y la flexibilidad financiera proporcionada por BUPA continuarán. AM Best continuará monitoreando el ajuste estratégico de BIC dentro de la organización matriz.

Las calificaciones también toman en cuenta la flexibilidad financiera favorable de BUPA México, proporcionada por la matriz y apalancada por la capitalización ajustada por riesgos del grupo en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). El sólido programa de reaseguro de BUPA México colocado con BIC, así como un equipo de administración experimentado también respaldan las calificaciones. Contrarrestando estos factores positivos, se encuentra el desempeño operativo marginal, el cual muestra volatilidad y hace a la compañía dependiente de las inyecciones de capital por parte de la matriz del grupo con el objetivo de estimular el crecimiento y mantener un capital adecuado que cumpla con los requerimientos regulatorios.

La subsidiaria ofrece el mismo abanico de productos que sus afiliados con sede en América Latina y se adhiere a las políticas de suscripción, administración de riesgos e inversión empleadas por BIC. La exitosa expansión de BUPA México en el mercado mexicano de seguros se fundamenta en el reconocimiento global de la marca, la capacidad de reaseguro y el soporte de capital provisto por BIC.

BIC continúa proporcionando soporte al capital de BUPA México, el cual junto con la capitalización ajustada por riesgos consolidada del grupo apoya el crecimiento en la suscripción y provee flexibilidad financiera. En función de la retención del 10% de la prima emitida, el principal componente del requerimiento de capital deriva de los recuperables de reaseguro. AM Best no ve esto como un foco de alerta, considerando que el 100% de su programa de reaseguro está colocado con BIC, matriz que suministra un nivel de adecuado a través de un contrato de cuota parte bajo el cual la subsidiaria cede el 90% de sus primas a BIC, complementado por un acuerdo de exceso de pérdida que protege la retención de riesgos de BUPA México.

El crecimiento del volumen de negocio de BUPA México ha superado al mercado en los últimos cinco años, presentando una tasa de crecimiento anual compuesto del 26%. Sin embargo, uno de los factores que contrarrestan la calificación es el reducido tamaño de la compañía, reflejado en la pequeña participación de mercado dentro de la categoría de gastos médicos mayores individuales, lo cual resulta en un desempeño operativo volátil, haciéndola más dependiente del apoyo de capital de su matriz. A junio de 2020, BUPA México presentó una utilidad neta de MXN 72.6 millones, resultado, principalmente, de una disminución en las reclamaciones, así como por una transición a un equipo de servicios interno, el cual incluye áreas de servicio al cliente y un sistema central de negocio. La compañía prevé que esto reducirá significativamente los gastos operativos en el mediano plazo.

En caso de ocurrir acciones positivas en las calificaciones de BIC, las calificaciones de BUPA México se moverán en la misma dirección. Del mismo modo, en caso de ocurrir acciones negativas de calificación a BIC como resultado de un deterioro en la capitalización ajustada por riesgos, una baja en el nivel de riesgo país en sus principales mercados comerciales o si la alineación estratégica o el soporte operacional con la matriz, BUPA, disminuyera de manera significativa, las calificaciones de BUPA México reflejarán esos cambios.

