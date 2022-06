AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Berkley International Seguros México S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “aa-” (Superior) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Berkley International Seguros México S.A. (BSM) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

BSM es un miembro de W. R. Berkley Insurance Group (Grupo Berkley), el cual, en una base consolidada, tiene una fortaleza de balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de BSM, reflejan el sustancial respaldo del grupo a través de su contrato de reaseguro con Berkley Insurance Company, así como la integración de sus operaciones con las de su casa matriz, W. R. Berkley Corporation (W. R. Berkley), en términos de suscripción, ERM y aportaciones de capital. Limitando las calificaciones está la incertidumbre inherente de una compañía de reciente creación con respecto a la implementación del plan de negocios en medio de los desafíos resultantes del debilitamiento de la economía mexicana.

BSM se fundó en noviembre de 2016, y es la subsidiaria mexicana de W. R. Berkley; la compañía recibió la aprobación regulatoria para sus operaciones en junio de 2017 y emitió su primera póliza en julio del mismo año. La compañía tiene una oferta diversificada en el segmento de daños respaldada fuertemente por un contrato de reaseguro proporcional y facultativo con su compañía matriz.

La capitalización ajustada por riesgos de BSM se deriva de su fuerte posición de capital, la cual favorece el crecimiento de prima durante sus primeros años de operación. Esto es reforzado por el contrato de cuota parte 95/5 por ciento y exceso de pérdida proporcionado por su matriz. Además, AM Best reconoce el compromiso de W. R. Berkley con sus subsidiarias a través de capital fungible adicional a la operación mexicana.

BSM ha sido capaz de incrementar su volumen de negocios durante los últimos cinco años. El equipo de administración y suscripción de BSM ha sido capaz de navegar exitosamente a través de los cambios en la dinámica económica durante los últimos dos años; luego de que la reducción de actividades debido a las medidas de cuarentena impactara positivamente el nivel de reclamaciones de BSM, la compañía realizó ajustes en sus precios y selección de riesgos a medida que las actividades regresaban a la normalidad, lo que le permitió mantener una estructura de costos estable. La compañía presentó resultados netos positivos por segunda vez desde el inicio de sus operaciones, respaldados por la suficiencia de prima.

Si se tomaran acciones negativas de calificación en las principales subsidiarias operativas del Grupo Berkley, derivadas de una caída significativa en el capital que evite que la organización mantenga los niveles esperados de capital ajustado por riesgos, las calificaciones de BSM podrían reflejar esas mismas acciones. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación en las operaciones de seguros como resultado de un deterioro sostenido en sus resultados operativos o de suscripción, impulsados ya sea por los resultados de accidentes del año actual o por el desarrollo adverso de las reservas de pérdida de años anteriores. Si la posición financiera de la compañía matriz se debilita, requiriendo el retiro de capital de varias compañías aseguradoras del grupo o aumentos en el apalancamiento financiero que lleven a una disminución en la cobertura de intereses de la compañía tenedora que ya no respalde el nivel actual de las calificaciones, se podrían realizar acciones negativas de calificación en el Grupo Berkley y las calificaciones de BSM reflejarían esas acciones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

