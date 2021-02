AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Assurant Daños México, S.A. y Assurant Vida México, S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

MÉXICO, D.F. | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de Assurant Daños México, S.A. (ADM) y Assurant Vida México, S.A. (AVM). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Ambas compañías se encuentran domiciliadas en la Ciudad de México, México.

Las calificaciones de ADM y AVM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones reflejan una fortaleza de balance que se mantiene de manera consistente en niveles fuertes. Las calificaciones de ADM y AVM también reflejan su afiliación e importancia estratégica para Assurant, Inc., su empresa matriz, como un punto clave para su crecimiento en el mercado latinoamericano, así como su respectiva capitalización ajustada por riesgos en los niveles más fuertes, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también consideran un sólido programa de reaseguro respaldado principalmente por el grupo. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación, se encuentran la baja participación de mercado de ambas compañías y la posibilidad de mayor competencia dentro de sus nichos de mercado.

ADM y AVM iniciaron operaciones en 2004 y son propiedad de Assurant Holding México, S. de R.L. de C.V., la cual es parte de Assurant, Inc. El canal de distribución para ambas compañías se basa en una estrategia de ventas a través de instituciones financieras, compañías automotrices y de telecomunicaciones, así como minoristas, entre otros.

ADM y AVM se adhieren a las prácticas de suscripción, así como de administración integral de riesgos y de gobierno corporativo de su grupo, al mismo tiempo que reciben soporte de reaseguro y se benefician de su reconocimiento de marca para expandir su participación de mercado en México. Ambas subsidiarias se benefician de las aportaciones de capital del grupo cuando sean necesarias, para respaldar sus metas de crecimiento.

En 2019 y 2020, ADM mantuvo su fortaleza de balance en niveles fuertes, a pesar de un pago de dividendos realizado en 2019. El crecimiento de primas durante 2020 se vio presionado como resultado del cierre de tiendas minoristas y centros comerciales debido a medidas de cuarentena; sin embargo, los resultados de suscripción mejoraron debido a una reducción en los gastos administrativos. ADM ha sido capaz de mantener su rentabilidad a noviembre de 2020 a través de resultados técnicos positivos, respaldados por el ingreso por inversiones.

En 2019 y 2020, la fortaleza de balance de AVM se mantuvo en un nivel fuerte, respaldada principalmente por resultados positivos. El crecimiento de primas de AVM también se vio afectado en 2020, el cual, aunado a los altos niveles de primas cedidas de la compañía, presionó los resultados de suscripción. AVM reportó resultados positivos a noviembre de 2020, respaldados principalmente por el ingreso por inversiones.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para ADM incluyen mejoras en el desempeño operativo que puedan traducirse en una visible tendencia al alza en la suficiencia de primas, al mismo tiempo que mantiene su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. Por el contrario, podrían producir acciones negativas de calificación si se observa un deterioro sustancial en el desempeño operativo o si un crecimiento agresivo en las primas resulta en un decremento en la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden las calificaciones actuales.

Factores positivos de calificación que podrían llevar a una mejora en las calificaciones de AVM incluyen mejoras sostenidas en los resultados de suscripción que continúen fortaleciendo su base de capital y que reduzcan su dependencia de soporte en capital por parte del grupo. Factores negativos de calificación que podrían resultar en una baja de calificación incluyen un deterioro material en el desempeño de suscripción que disminuya la capitalización ajustada por riesgos.

Acciones negativas de calificación también pueden ocurrir si el apoyo de la matriz, o la importancia estratégica, de las subsidiarias para el grupo se llega a deteriorar, en la opinión de AM Best.

