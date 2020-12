AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

MÉXICO, D.F. | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa+.MX” de Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta (ASV) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de ASV reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones reflejan la integración de ASV dentro de Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. (GFA) en términos de operaciones, soporte de capital, infraestructura de negocio y administración integral de riesgos. Contrarrestando estos factores positivos se encuentran los retos asociados a la naturaleza de una compañía nueva de seguros de vida, así como la volatilidad inherente de los resultados netos de una compañía aseguradora de reciente creación.

ASV comenzó operaciones en 2012, concentrándose en micro-seguros de vida, vida grupo y accidentes y enfermedades. En 2013, GFA adquirió la participación mayoritaria de la compañía y obtuvo aprobación regulatoria para integrar ASV al grupo financiero. A junio de 2020, el portafolio de negocios de la compañía estaba compuesto por 99% vida grupo y el resto distribuido entre vida individual y accidentes y enfermedades. En junio de 2020, ASV se situó en la posición 29 por primas emitidas, con una participación de mercado menor al 1% dentro del segmento de seguros de vida en México.

La prima de ASV creció año tras año, 11.6% en 2019, ya que la compañía continuó con su estrategia de expansión al mismo tiempo que se adhirió a las medidas adoptadas en 2017 para mejorar sus métricas de riesgo de suscripción. En 2020, la compañía ha priorizado la calidad de suscripción, renovando únicamente los negocios que fueron rentables. En los próximos años, ASV planea estabilizar su crecimiento y alcanzar la suficiencia de prima.

La capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), permanece en el nivel fuerte, reflejando el soporte de capital brindado por su compañía matriz. La última contribución de capital tuvo lugar en 2019 con el objetivo de que ASV pudiera mantener sus requerimientos regulatorios dentro de los niveles de cumplimiento.

En el futuro, AM Best espera que ASV estabilice sus resultados y suscripción en el mediano plazo y que continúe expandiendo su red de distribución con la finalidad de obtener un mayor volumen de primas. Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la compañía es capaz de lograr estabilidad en su desempeño operativo, que se traduzca en una tendencia al alza en sus resultados netos positivos. También podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía mejora y se fortalece mientras ASV logra una mayor escala en su negocio. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si bajo la perspectiva de AM Best, el soporte brindado por GFA disminuye o si el desempeño operativo de ASV se deteriora o si su base de capital se erosiona de forma significativa.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

