AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “aa” (Superior) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Allianz México, S.A., Compañía de Seguros (Allianz México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Allianz México como subsidiaria de Allianz SE, que en una base consolidada tiene una fortaleza de balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio muy favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las acciones de calificación siguen al anuncio de fecha 17 de mayo de 2022, de que Allianz Global Investors U.S. LLC (AGI U.S.), una subsidiaria de Allianz SE, ha llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) relacionados con fraude de valores. Los acuerdos de conciliación destacaron las deficiencias en la efectividad de las medidas de control interno y el gobierno dentro de AGI U.S. Como resultado, AM Best ha revisado la evaluación de la administración integral de riesgos de Allianz SE a apropiada, anteriormente posicionada en el nivel muy fuerte. AM Best espera que el grupo tome medidas decisivas para abordar las deficiencias identificadas en su marco de ERM.

Los acuerdos de conciliación con el DOJ y la SEC, que se espera que resulten en pagos totales de aproximadamente USD 6 mil millones (EUR 5.6 mil millones), resuelven la incertidumbre acerca del impacto financiero de este tema en el grupo. Allianz SE había provisionado EUR 3.7 mil millones a cierre de 2021 y EUR 1.9 mil millones a cierre del primer trimestre de 2022. Las sólidas ganancias del grupo le permitieron absorber el impacto financiero de los acuerdos. AM Best espera que el grupo continúe beneficiándose de las sólidas ganancias de sus diversas operaciones, incluidas sus unidades de administración de activos.

Allianz México se especializa en ofrecer coberturas de seguros en un amplio espectro de categorías en vida, daños y accidentes/salud. La compañía está enfocada únicamente en el mercado mexicano, y el portafolio de seguros, a diciembre de 2021, está constituido por 55% vida, 31% daños, y 14% accidentes/salud. La compañía gestiona fondos de administración de vida en las líneas de vida, que corresponden principalmente a productos de inversión y ahorro.

Allianz México forma parte de la división IberoLatAm de Allianz SE, y el grupo la identifica como una de las regiones clave para el crecimiento futuro de los seguros fuera de sus principales mercados en Europa. Asimismo, Allianz México está integrada en todos los procesos centrales del grupo, y en las iniciativas estratégicas actuales.

En caso de ocurrir acciones positivas de calificación en las principales subsidiarias operativas de Allianz SE, como resultado de una mejora sostenida en su desempeño operativo, las calificaciones de Allianz México probablemente se moverían en conjunto. Asimismo, en caso de ocurrir acciones negativas de calificación en las principales subsidiarias operativas de Allianz SE, como resultado de un debilitamiento en su capitalización ajustada por riesgos, o un deterioro sostenido en su desempeño operativo, las calificaciones de Allianz México reflejarían esas mismas acciones. Un cambio en la percepción de AM Best sobre la importancia estratégica de Allianz México para el grupo también podría tener un impacto en las calificaciones de Allianz México.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

