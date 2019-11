AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a-” y la Calificación en Escala Nacional México de “aaa.MX” de El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (El Águila) (Ciudad de México, México). La perspectiva para estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.



Las calificaciones de El Águila reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de El Águila también reflejan el apoyo de su compañía matriz, Great American Insurance Company, la cual actualmente cuenta con una FSR de A+ (Superior) y una ICR de Largo Plazo de “aa-”, cada una con perspectiva estable; y las mejoras en la calidad de suscripción de El Águila. Contrarrestando estos factores positivos de la calificación están los niveles bajos de rentabilidad y de producto financiero de la compañía en comparación con los indicadores promedio de la industria de seguros en México, así como su bajo volumen de negocio.



El Águila, establecida en México en 1994, es una subsidiaria perteneciente en su totalidad a Great American Insurance Company. Desde 2015, El Águila ha suscrito exclusivamente seguros de automóvil, pero en octubre de 2016 introdujo nuevas líneas de daños (P/C). La nueva división de daños se enfoca en el mercado de las pequeñas y medianas empresas a través de una red independiente de distribuidores locales. La oferta de productos incluye una combinación de coberturas de seguros en paquete y monolínea. A diciembre de 2018, la cartera de daños creció 42.6%, en línea con las expectativas, mitigando los gastos administrativos generados por la nueva operación, en conjunto con un buen resultado técnico de la división de automóviles y un índice de pérdida mejorado de la división de daños, reduciendo marginalmente el índice combinado total.



Históricamente, la compañía se ha beneficiado de las contribuciones de capital recibidas por parte de su compañía matriz para impulsar su crecimiento y estrategia. La aportación de capital más reciente tuvo lugar en noviembre de 2017, por un importe de MXN 57.6 millones, la cual representó el 35% del capital reportado al cierre del año 2016 y ayudó a fortalecer la capitalización ajustada por riesgos de la compañía.

Históricamente, El Águila ha presentado dificultades para lograr suficiencia de prima dado su elevado índice de gastos, derivado de mantener un canal de distribución directo e infraestructura propia en conjunto con grades esfuerzos de mercadotecnia. El segmento mexicano de seguros de autos típicamente distribuye sus pólizas a través de agentes, agencias automotrices, y más recientemente a través de alianzas con instituciones bancarias. El índice combinado de la compañía se mantuvo por encima del umbral del 100% en 2018, principalmente a causa del incremento en costos derivado de la implementación del plan de negocios de daños.

La capitalización de El Águila es fuerte, de acuerdo con el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), siendo el riesgo por prima el principal componente para el capital requerido de la compañía. El apoyo por parte de la compañía matriz de El Águila se ha reflejado en inyecciones de capital cuando han sido requeridas para apoyar su crecimiento y mejorar sus operaciones.



Los indicadores de rentabilidad de la compañía históricamente han estado por debajo del promedio de la industria de seguros de automóvil, principalmente debido a los altos costos de adquisición de la compañía relacionados a desarrollar su propia fuerza de ventas. Por otro lado, esta estrategia ha resultado en mayores tasas de renovación que las que presentan sus principales competidores y ha mitigado parcialmente las presiones en la suscripción derivadas del fuerte entorno competitivo de la industria de seguros de automóvil en México. Dado su bajo volumen de negocio, la compañía está expuesta a una mayor concentración geográfica en comparación a sus competidores, lo cual la vuelve más vulnerable a una debilitación del mercado en sus principales mercados regionales dentro de México. A diciembre de 2018, la línea de seguros de automóvil presentó una tasa de crecimiento de 9.2% y un resultado técnico de MXN 9.2M.

Los bonos de tasa fija constituyen una parte importante de la cartera de inversiones de la compañía, proporcionando una rentabilidad financiera por debajo de la industria de seguros de daños en México debido a pérdidas por valuación. Esto limita aún más la rentabilidad de El Águila, ya que brinda poco margen para desviaciones en el resultado técnico de la compañía.



Se podrían tomar acciones positivas en la calificación si El Águila mejora de forma significativa sus resultados de suscripción y el rendimiento de su portafolio de inversiones, al mismo tiempo que mantiene su capital ajustado por riesgos en niveles que respalden su calificación actual. Se podrían tomar acciones negativas en la calificación si la base de capital de la compañía se ve afectada por un crecimiento extremo de la prima o por deterioro en los resultados de suscripción llevando los niveles de capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden las calificaciones actuales.



Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Comprendiendo las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia y proveedor de noticias e información especializada en la industria de seguros. La compañía actualmente hace negocios en más de 100 países. Con casa matriz en Oldwick, NJ, AM Best cuenta con oficinas alrededor del mundo, incluyendo Londres, Amsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.





Contacts

Olga Rubo, FRM

Analista Financiero

+52 55 1102 2720, int. 134

[email protected]

Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

[email protected]

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]

Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]