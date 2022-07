AM Best Afirma las Calificaciones Crediticias de Active Capital Reinsurance, Ltd.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best afirma la Calificación de Fortaleza Financiera de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “a-” de Active Capital Reinsurance, Ltd. (Active Re) (Barbados). La perspectiva de estas calificaciones crediticias (calificaciones) es positiva.

Las calificaciones de Active Capital Reinsurance, Ltd. reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas positivas se mantienen en función de un sólido desempeño operativo impulsado por prácticas de suscripción consistentes que han mantenido resultados rentables. AM Best tiene una visión favorable respecto a la mejora constante del desempeño operativo de Active Re durante su expansión global continua, respaldado por prácticas de suscripción sólidas y consistentes que comparan fuertemente con sus competidores, pese a un entorno operativo desafiante impulsado por la pandemia de COVID-19.

La fortaleza de balance de Active Re se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, en base al Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también reflejan un adecuado programa de reaseguro y un marco de administración de riesgos que respalda su perfil de riesgo. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el fuerte ambiente competitivo en los mercados objetivos que la compañía enfrenta a través de su expansión global.

Active Re es un reasegurador domiciliado en Barbados establecido en 2007. En 2021 el portafolio de la compañía se integró por daños (49%), fianzas (26%) y afinidad (25%). La compañía ha continuado diversificando su presencia en América Latina, el Medio Oriente, Europa y Asia Pacífico, dirigiendo sus esfuerzos de suscripción a riesgos no catastróficos de corto plazo.

La base de capitalización de la compañía, ha incrementado de manera constante mediante la reinversión de ganancias y aportaciones de capital, manteniendo su capital ajustado por riesgos en el nivel más fuerte. La estrategia de expansión de la compañía ha sido adecuadamente reforzada a través de constantes mejoras en su programa de reaseguro colocado con un grupo diversificado de reaseguradores con buenos niveles de consecuentemente minimizando su exposición al riesgo crediticio de contraparte. Más aún, la compañía cuenta con un apalancamiento por suscripción conservador, el cual se refleja en su prima emitida neta a capital de 0.99x. Sin embargo, las calificaciones se podrían encontrar susceptibles a la incertidumbre sobre el desempeño futuro de la suscripción a medida que la compañía expande su negocio a nuevos mercados, contratos automáticos y gestión de agentes generales (MGAs).

En 2021, mientras Active Re expande ordenadamente su libro de negocios, la compañía mantuvo resultados positivos a través de la contención de gastos de adquisición derivados de su línea de afinidad y la mejora continua en eficiencia operativa, impulsada en su mayoría por MGAs. A pesar de un incremento en costos de siniestralidad derivado del impacto de la pandemia COVID-19 durante el primer trimestre del año, Active Re continuó reflejando mejoras en su rentabilidad como se refleja en un retorno sobre prima devengada y retorno a capital del 25% y 29% respectivamente.

La mejora continua del marco de administración integral de riesgos de la compañía, ha permitido a Active Re identificar y manejar sus riesgos de una mejor manera. Como resultado, las transacciones con partes relacionadas continúan reduciéndose significativamente, mejorando su flexibilidad financiera.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía continúa mejorando su desempeño operativo con métricas que son consistentes con la evaluación de fuerte según AM Best. Acciones negativas de calificación resultarían si existiera un deterioro del capital ajustado por riesgos debido a salidas de capital importantes.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

