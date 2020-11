Alvarez & Marsal contrata al ex ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

SAN PABLO | La firma de servicios profesionales líder a nivel mundial, Alvarez & Marsal (A&M), ha nombrado director general a Sergio Fernando Moro, radicado en San Pablo, en su grupo de Disputas e Investigaciones. La contratación del Sr. Moro concuerda con el compromiso estratégico de A&M de desarrollar soluciones a disputas complejas, investigaciones y asuntos de cumplimiento, y apunta a ofrecer a los clientes de A&M y a sus asesores la experiencia de antiguos altos funcionarios del gobierno.

El Sr. Moro se especializa en dirigir investigaciones complejas, de alto perfil, contra la corrupción, los delitos de cuello blanco, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada, así como en asesorar a los clientes sobre la estrategia y el cumplimiento proactivo de las normativas. Su contratación tiene como base otros nombramientos de A&M de ex funcionarios del gobierno, entre ellos Steve Spiegelhalter (ex fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos), Bill Waldie (agente especial retirado del FBI), Anita Alvarez (ex fiscal del Estado del Condado de Cook, Chicago, IL), Robert DeCicco (ex empleado civil de la Agencia de Seguridad Nacional), Paul Sharma (ex jefe adjunto de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido) y Suzanne Maughan (ex investigadora principal de la división Cumplimiento y Delitos Financieros de la Autoridad de Conducta Financiera e investigadora destacada de la Oficina de Fraudes Graves).

El Sr. Moro aporta más de 20 años de experiencia jurídica y de investigación, entre otras cosas, como ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil desde 2019 hasta 2020. Como ministro, desarrolló programas especiales para terminar con los delitos violentos y proteger las fronteras brasileñas y fue responsable de la redacción y promulgación de leyes federales sobre la incautación y expropiación de bienes relacionados con el tráfico de drogas y demás actividades delictivas graves. También se encargó de crear un canal especial de comunicación entre el sector privado y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para ayudar a facilitar la notificación de presuntas infracciones.

Con anterioridad, el Sr. Moro se desempeñó durante más de 20 años como juez federal brasileño. Durante su mandato, presidió la investigación de casos penales complejos en Brasil e internacionales, incluida la Operación Lavado a Presión (en portugués, Operação Lava Jato), una investigación penal masiva en Brasil que comenzó como un caso de lavado de dinero y evolucionó hasta convertirse en una campaña de lucha contra la corrupción de amplio alcance, que incluía sobornos y apropiación indebida de fondos públicos por parte de las altas autoridades políticas. Lava Jato generó una ola de anticorrupción no solo en Brasil sino en toda América Latina. Tanto en su calidad de ministro como de juez federal, el Sr. Moro colaboró estrechamente con las autoridades de países de toda América Latina, América del Norte y Europa en la investigación de casos penales internacionales relacionados con el soborno, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.

Steve Spiegelhalter, director general de A&M y jefe de Práctica de Investigaciones en América del Norte, comentó: «Trabajamos para incorporar en las investigaciones la experiencia única de nuestros directores generales en materia de reglamentación, enjuiciamiento y aplicación de la ley, centrándonos en lo que importa a las entidades correspondientes, aumentando la eficiencia y reduciendo los costos. La experiencia de Sergio como ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, junto con su amplia experiencia en la lucha contra la corrupción, los delitos de cuello blanco y el blanqueo de capitales, reforzará nuestra capacidad para abordar los problemas de los clientes».

Marcos Ganut, uno de los directores generales de A&M con actividad en Proyectos de Infraestructura y Capital de la firma y líder de la división Disputas e Investigaciones en San Pablo, declaró: «La experiencia de Sergio concuerda con la herencia de excelencia operativa de A&M y nuestro compromiso de llevar a los clientes latinoamericanos el conocimiento gubernamental y sobre reglamentación local e internacional. El nombramiento de Sergio, junto a nuestro enfoque de liderazgo, acción y resultados, mejora la capacidad de la empresa para ayudar a los clientes a sortear cuestiones reglamentarias complejas».

«El modelo integrado de A&M y el grupo de altos cargos que anteriormente desempeñaron funciones gubernamentales y de reglamentación reflejan mi experiencia y crean una base sólida para ofrecer soluciones en todo Brasil, América del Sur y a nivel internacional», señaló el Sr. Moro. «Es mi deseo continuar con el legado de la empresa de impulsar el cambio y ayudar a los clientes a resolver los desafíos actuales y anticiparse a los futuros».

En 2016, el Sr. Moro fue incluido en la lista «The Time 100», entre las 50 personas más influyentes de Bloomberg y en «The World's 50 Greatest Leaders» de Fortune. En 2018, recibió el premio a la Persona del Año de la Cámara de Comercio Brasileña-Americana, y en 2019 fue reconocido por el Financial Times como una de las 50 personas más influyentes de la década.

