Acorda Therapeutics y Biopas Laboratories anuncian un acuerdo para comercializar INBRIJA® en Latinoamérica

GBD 2016 Parkinson’s Disease Collaborators: Global, regional, and national burden of Parkinson’s disease, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016; Lancet Neurology 2018; 17: 939–53