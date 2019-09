La Academia Latina de la Grabación ® otorgará reconocimiento a Eva ayllón, Joan Baez, José cid, Lupita d'alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo, y José luis rodríguez "el puma" con el premio a la excelencia musical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy que Eva Ayllón, Joan Baez, José Cid, Lupita D'Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo y José Luis Rodríguez "El Puma", recibirán el Premio a la Excelencia Musical de este año. Además, Mario Kaminsky recibirá el Premio del Consejo Directivo. Se homenajeará a los galardonados durante una ceremonia y almuerzo privado en el Waldorf Astoria Las Vegas el 13 de noviembre de 2019, como parte de la memorable semana del 20.mo aniversario del Latin GRAMMY®. El cantante y compositor ganador del Latin GRAMMY Johnny Ventura, y la reconocida periodista mexicana Paola Rojas serán los conductores del evento.



"Es un placer reconocer a este notable y polifacético grupo de personalidades con el Premio a la Excelencia Musical y el Premio del Consejo Directivo de este año", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Cada una de estas leyendas sigue dejando huella en el mundo de la música latina con su talento, carisma y pasión por crear sonidos que impactaron y siguen impactando a nuestra comunidad iberoamericana y, a la vez, han contribuido al desarrollo de nuestra música durante muchas décadas. Estamos deseosos de destacar sus logros durante una seguramente memorable semana del 20.mo aniversario del Latin GRAMMY".



El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina. El Premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música durante su carrera, pero no en la forma de interpretaciones. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación es el organismo que vota respecto a ambas distinciones.



Galardonados con el Premio a la Excelencia Musical:

​

Eva Ayllón (Perú)

​

Eva Ayllón es una de las voces más respetadas de la tradición afroperuana. Inició su carrera como miembro del popular grupo Los Kipus, con el que grabó un amplio catálogo con joyas del folclor peruano caracterizadas por melodías nostálgicas y alegres armonías de guitarra, siguiendo seis años más tarde con el lanzamiento de su primer álbum como solista, Esta Noche. Ayllón se presentó en una serie de inolvidables conciertos en el Teatro Municipal de Lima durante la década de los 90. Su fama se difundió más allá de Sudamérica, con giras frecuentes por Europa, actuaciones en Carnegie Hall y un DVD grabado en vivo en Los Ángeles. Además de unirse a la versión peruana de "La Voz" como coach, Ayllón continúa realizando giras mientras expande su repertorio de grabaciones con una gran variedad de estilos latinos.



​Joan Baez (Estados Unidos)

​

Joan Baez, la superestrella cantautora de música folk, representó valientemente sus raíces latinas en una época en que ser latino en Estados Unidos era contraproducente. Con sus grabaciones de radiantes versiones de himnos latinos clásicos en los años 60, fue una pionera del renacimiento de las raíces estadounidenses y preparó el terreno para artistas de ideas afines como Bob Dylan y Joni Mitchell. En 1974, sacó su obra maestra latina, Gracias A La Vida, que enmarcó su incansable defensa de los abandonados por la sociedad, las causas cívicas y los valores culturales. Con interpretaciones insuperables de "Guantanamera", "Te Recuerdo, Amanda" de Víctor Jara e incluso la canción de su autoría "Las Madres Cansadas", Baez ha continuado explorando una variedad ecléctica de géneros y estilos en más de 30 álbumes.



José Cid (Portugal)

​

José Cid ha adaptado fácilmente la influencia de la música popular en inglés a su original estilo de pop-rock portugués. En 1956, el surgimiento de su banda de covers Os Babies marcó un momento decisivo para el pop-rock en Portugal. Su siguiente grupo, Quarteto 1111, creó las bases del rock portugués con fuertes matices sicodélicos y lanzamientos innovadores como el enorme éxito de 1967 "A Lenda De El-Rei D. Sebastião". Tras continuar como solista, en 1978 sacó 10000 Anos Depois Entre Vénus E Marte, considerado por muchos como una obra maestra del rock progresivo. Cid alcanzó una nueva etapa de madurez musical en los años 80 y enfocó su repertorio en las raíces de Portugal con el inolvidable Fado De Sempre. Con decenas de éxitos a su nombre, sigue atrayendo multitudes a sus conciertos en Portugal y ha sacado música nueva y álbumes de conciertos en vivo.



Lupita D'Alessio (México)



La carrera de Lupita D'Alessio, también conocida como "La Leona Dormida", inició a comienzos de los 70 y continúa hasta ahora. Ha intercalado magistralmente pegajosas canciones populares y sesiones épicas de rancheras con un estilo pop, y ha sido una importante intérprete de música popular mexicana durante las últimas cinco décadas. En 1971, sacó su excelente álbum de estreno Mi Corazón Es Un Gitano. Con arreglos elaborados, incluyó exitosos temas como "Con Amor" y su versión de un éxito italiano que es la canción que le da el título al álbum. A mediados de los 70, D'Alessio siguió triunfando en el género de música infantil y en los 80 salió en telenovelas mexicanas y tuvo una serie de éxitos radiales. Desde entonces, ha seguido sacando álbumes, resurgió como artista clave después de 2010 y en 2017 lanzó la serie autobiográfica de televisión "Hoy Voy A Cambiar".



Hugo Fattoruso (Uruguay)

​

El prestigioso pianista cantante y compositor uruguayo Hugo Fattoruso es conocido por combinar el rock and roll, jazz eléctrico y bossa nova con estilos tradicionales, y crear su propio sonido contemporáneo, lo que lo llevó a producir varios álbumes importantes que abarcan seis décadas de música latina. Fattoruso empezó a tocar piano profesionalmente a los 12 años con su padre y hermano Osvaldo —su colaborador de toda la vida— como parte del Trío Fattoruso. A mediados de los 60 fundó Los Shakers, que fue uno de los primeros grupos que definió el género de rock en español. La Conferencia Secreta Del Toto's Bar, el álbum que el grupo sacó en 1968, fue una obra maestra definitiva en su género y, el año siguiente, Fattoruso y su hermano lanzaron La Bossa Nova De Hugo Y Osvaldo. Fattoruso pasó gran parte de los 70 en Estados Unidos tocando con el trío Opa antes de mudarse a Brasil en los 80, donde colaboró con una galería de grandes músicos, desde Milton Nascimento y Chico Buarque hasta Djavan y Maria Bethânia. En años recientes, Fattoruso ha realizado interpretaciones musicales con varios formatos y trasfondos, y sigue explorando la fusión del jazz y el folclor sudamericano. Su discografía incluye decenas de álbumes ricos en innovación y experimentación.



Pimpinela (Argentina)

El novedoso enfoque del dúo de hermanos argentinos Pimpinela que mezcla música con drama teatral cambió la faz del pop latino generando la venta de más de 30 millones de discos. La honestidad emocional y rico contenido melódico de su obra resonó con el público a partir de su éxito de 1984 "Olvídame Y Pega La Vuelta". En los 80 sacaron álbumes en inglés, italiano y portugués, y se presentaron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y colaboraron con el baladista español Dyango. En los 90 iniciaron un cambio de estilo al favorecer un enfoque más relajado y experimentar con formatos latinos tradicionales. Siempre deseosos de probar proyectos nuevos, han sacado un álbum de éxitos populares italianos, Al Modo Nuestro en 2003, presentaron la comedia musical Pimpinela, La Familia en 2010 e incluso publicaron una autobiografía en 2017.



Omara Portuondo (Cuba)



Pocos vocalistas han gozado de una carrera tan deslumbrante y versátil como la veterana cantante cubana Omara Portuondo. Nacida en La Habana en 1930, Portuondo inició su carrera como bailarina antes de unirse a inicios de los 50a la Orquesta Anacaona compuesta enteramente por mujeres. En 1952, junto con su hermana Haydeé, Elena Burke y Moraima Secada, ayudó a formar el Cuarteto D'Aida de canto, aclamado por su novedosa combinación de armonías de jazz y estilos cubanos tradicionales. Portuondo fue parte del Cuarteto durante 15 años y se presentó en Cuba e hizo giras en Estados Unidos a la vez que encontró tiempo para grabar un impresionante álbum de debut, Magia Negra, en 1959. Luego Portuondo fue miembro activo de la Orquesta Aragón de charanga clásica y recorrió Europa y África, además de grabar presentaciones como solista varias veces. En 1999, su interpretación de "Silencio" con Compay Segundo para la música de la película Buena Vista Social Club fue una de las actuaciones más destacadas del álbum, que vendió millones de copias. En 2000, Social Club presentó un exquisito álbum con Portuondo, y en 2009 esta recibió un Latin GRAMMY al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Gracias. A los 89 años, sigue activa en el estudio de grabación y salas de conciertos de todo el mundo.



José Luis Rodríguez "El Puma" (Venezuela)



José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como "El Puma", transcendió las fronteras de las clásicas baladas venezolanas y el pop latino, y se convirtió en un tesoro cultural para gente de toda Latinoamérica y muchos otros países. Comenzó su carrera como cantante infantil con el grupo pop Los Zeppy, pero en 1963, Luis María "Billo" Frómeta lo vio en un programa de televisión y lo invitó a unirse a Caracas Boys, la gran orquesta afrocaribeña que dirigía en Venezuela. Rodríguez pasó cuatro años cantando boleros, merengues y otros formatos tropicales, perfeccionando su candente estilo vocal que luego trasladaría al género de baladas. En 1968, sacó el álbum Lo Romántico De José Luis y simultáneamente actuaba en telenovelas. En 1972, amplió su estilo con un reportorio pop más extenso y recibió su apodo artístico cuando hizo el papel de El Puma en la novela "Una Muchacha Llamada Milagros". Alcanzó éxito internacional a fines de los 70, con grabaciones en España y el estreno de grandes éxitos como "Voy A Perder La Cabeza Por Tu Amor", "Pavo Real" y "Dueño De Nada". En 2017, sobrevivió un trasplante doble de pulmones y retomó la acción en 2019 con una gira apropiadamente llamada Agradecido.



Galardonado con el Premio del Consejo Directivo:



Mario Kaminsky (Argentina)



El entretenimiento, la promoción y la preservación de la música han sido centrales en la vida profesional de Mario Kaminsky durante más de 60 años. El ejecutivo argentino que nació en Chile ha participado en todos los aspectos del sector, lo que incluyó la intersección de la música, cine y televisión. Kaminsky fundó Microfón Argentina, un sello discográfico, en 1959. Fue en la dirección de esta disquera que se hizo evidente el talento de Kaminsky como ecléctico creador de estilos, lo que en efecto cambió el panorama de la música latina con grabaciones de artistas pioneros como el cantante/guitarrista Atahualpa Yupanqui, los grupos folclóricos Los Chalchaleros y Los Fronterizos, y las idolatradas estrellas de rock Charly García y Luis Alberto Spinetta. Tras enormes esfuerzos e igual éxito, Microfón y Mario pasaron a ser considerados el destino y el padre del rock en español. Microfón vendió su catálogo a Sony en 1995, y Kaminsky siguió explorando vías creativas. De 1997 a 2000, fue presidente de la sucursal argentina de Fonovisa Records. También desempeñó un papel prominente en la radio, televisión, publicación musical y producción de cine.

La semana del Latin GRAMMY culminará con la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY ®, que se trasmitirá en vivo el 14 de noviembre de 8–11 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas por Univision.

Para más información y las últimas noticias, por favor, visiten el sitio oficial de La Academia Latina de la Grabación: LatinGRAMMY.com (#LatinGRAMMY).

Facebook: LatinGRAMMYs | Twitter: @LatinGRAMMYs | Instagram: @LatinGRAMMYs



ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional compuesta por artistas, músicos, compositores, productores y otros profesionales técnicos y creativos de la grabación de habla hispana y portuguesa que por medio de la membresía forman parte de la organización. La organización se dedica a mejorar la calidad de vida y la condición cultural de la música latina y sus creadores. Además de producir la Entrega Anual del Latin GRAMMY® para rendir homenaje a la excelencia en las artes y las ciencias registradas, La Academia Latina de la Grabación ofrece programas educativos y de asistencia para la comunidad de la música latina, ya sea directamente o por medio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información acerca de La Academia Latina de la Grabación, por favor visite LatinGRAMMY.com.





