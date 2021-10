LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN® ANUNCIA A LAS LEADING LADIES OF ENTERTAINMENT DE 2021: MAYNA NEVAREZ, MIA NYGREN, MÓNICA VÉLEZ E IVY QUEEN

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se inicia una alianza con She Is The Music para un programa de asesoría

MIAMI | La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy las homenajeadas de Leading Ladies of Entertainment de 2021, un programa creado hace cinco años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales y con consciencia social en el sector de las artes y entretenimiento que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de mujeres líderes. Debido a los desafíos continuos impuestos por la pandemia del COVID-19, las homenajeadas de este año recibirán reconocimiento durante una celebración virtual el 16 de noviembre a las 7:00 pm (hora del este).

Las homenajeadas de Leading Ladies of Entertainment de 2021 son:

“En nombre de La Academia Latina de la Grabación, me enorgullece otorgar a estas influyentes mujeres el reconocimiento de Leading Ladies of Entertainment”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Estas ejemplares mujeres nos dan la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que las profesionales enfrentan en el entorno de las artes y el entretenimiento hoy en día. Es evidente que todavía existe desigualdad de género en la industria. Por nuestra parte seguimos enfocados en desarrollar iniciativas que ayuden a vencer los obstáculos que las mujeres enfrentan, por medio de programas educativos, alianzas estratégicas y un transparente proceso de votación. El trabajo de estas galardonadas es fuente de inspiración, y les estamos muy agradecidos por el impacto positivo que han tenido, y seguirán teniendo, en nuestras comunidades”.

Además, como parte del programa de este año, Leading Ladies of Entertainment se ha asociado a She Is The Music, entidad internacional sin fines de lucro, para aumentar el número de mujeres en la música, por medio de un programa conjunto de asesoría. Se invitará a pasadas “Leading Ladies” a asesorar a participantes en She Is The Music. La alianza contribuirá al programa de asesoría de She Is The Music, el cual consiste en una serie de proyectos muy exitosos que apoyan a mujeres al inicio de su carrera musical.

“She Is The Music comparte los valores de Leading Ladies of Entertainment: apoyar a mujeres en el sector e inspirar a futuras generaciones. Nos entusiasma lanzar juntos este programa de asesoría y dar un importante paso hacia adelante para la comunidad de la música latina”, dijo Alexandra Lioutikoff, copresidenta del Comité de Asuntos Latinos de She Is The Music, presidenta de grupo de Universal Music Publishing para Latinoamérica y Latinos en Estados Unidos, y miembro del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación. “Este es un ejemplo perfecto de la actual colaboración entre mujeres para producir cambios positivos; las pioneras de hoy guían a las líderes de mañana”.

Rebeca León, pasada Leading Lady of Entertainment y miembro del Consejo Directivo de She Is The Music, agregó: “Es muy gratificante conectar con la próxima generación de aspirantes a puestos ejecutivos. ¡Estas jóvenes son más inteligentes y sensatas que nunca!”

El evento anual de Leading Ladies of Entertainment no solo otorga reconocimiento y destaca a mujeres líderes, sino que también crea oportunidades para la próxima generación de mujeres en la industria del entretenimiento al crear becas específicas para ellas por medio de su entidad filantrópica, la Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Con la ayuda de nuestros generosos socios corporativos, el evento se ha comprometido a crear un fondo para otorgar becas a jóvenes interesadas en realizar estudios en el campo de la música.

TURESPAÑA será patrocinador oficial por segundo año. Además, Noteable de Spotify se une como patrocinador y servicio oficial de streaming de música, y hará una donación especial al fondo de becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

ACERCA DE MAYNA NEVAREZ:

Como fundadora y CEO de Nevarez Communications, Mayna Nevarez cuenta las historias sobre las más brillantes superestrellas de la música latina, empresarios preeminentes y algunas de las más influyentes figuras culturales en las diversas plataformas mediáticas y a nivel internacional. Se ha consolidado como una galardonada publicista, cotizada oradora y dedicada filántropa que representa desde Daddy Yankee y Carlos Vives hasta Natti Natasha.

ACERCA DE MIA NYGREN:

Mia ha pasado gran parte de su carrera conectada al aspecto comercial de la música, en combinación con la tecnología. Hace diez años se incorporó a Spotify y ha trabajado en diversos departamentos y continentes. Su innovación, empuje y pasión por la gente y el entorno empresarial la han impulsado durante dos décadas a la vanguardia de cambios y la implementación de nuevos modelos.

ACERCA DE MÓNICA VÉLEZ:

Mónica Vélez, ganadora de dos Latin GRAMMY, es la compositora detrás de canciones grabadas por renombrados artistas latinos como Marc Anthony, Camila, Luis Fonsi, David Bisbal, Los Tigres del Norte, Reik, Paulina Rubio, OV7, Malú, Luis Enrique y Alejandro Fernández. También es autora de más de 300 canciones que se han grabado, algunas de ellas en italiano, portugués, coreano y turco.

ACERCA DE IVY QUEEN:

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez (Ivy Queen) es una cantautora de reggaetón que ha sido nominada al Latin GRAMMY® y hace música desde hace más de 20 años. Fue una de las primeras nominadas a la categoría Mejor Álbum de Música Urbana del Latin GRAMMY. En sus letras destaca temas de importancia, como el empoderamiento de la mujer, asuntos gay y el racismo.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY es una entidad benéfica tipo 501(c)(3) que fue fundada por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para promover la difusión y el reconocimiento internacional de las importantes contribuciones de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para la investigación y preservación de su rico legado y patrimonio musical, y hasta la fecha ha donado más de $6.5 millones de dólares con el respaldo de los miembros de La Academia Latina de la Grabación, artistas, corporaciones patrocinadoras y otros generosos donantes. Para obtener información adicional o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.com, Amazon Smile o nuestra página de Facebook . Además, siga @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y la Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.

ACERCA DE SHE IS THE MUSIC

She Is The Music (SITM) es una entidad internacional sin fines de lucro que se dedica a aumentar el número de mujeres en la música y transformar el panorama de los géneros en el sector. Al operar como red unificadora del entorno musical y otros, SITM brinda recursos y apoyo a proyectos dirigidos a la mujer por medio de sus propios programas, como también esfuerzos externos en todo el mundo. Impulsa a SITM, una colaboración pionera, la representación en todo el ámbito musical: creadores, editoras, sellos discográficos, agencias de talento, firmas de administración, grupos de la industria, think tanks, empresas de medios de comunicación y servicios de streaming, entre otros. Está asociada a la Entertainment Industry Foundation.

Para más información, visite: www.sheisthemusic.org

