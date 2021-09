¿Qué te depara el horóscopo chino hasta el lunes 13 de septiembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Se descomprimen tensiones para la rata y es tiempo propicio para los trabajos en equipo en donde es muy posible que debas tomar el mando y encaminar los proyectos. Habrá mucho movimiento, la vida social se activa y todo lo que realices en estos días estará destinado a crecer en el tiempo. Te colocarás en un lugar destacado y sabrás resolver problemas con eficacia y rapidez. Será positivo para hacer nuevas amistades, escribir y transmitir ideas. En el amor, encontrarás a alguien que modere tus emociones para vivir un tiempo de paz y armonía en pareja. Las relaciones establecidas podrán dar un giro, renovarse y dejar atrás la rutina.



Tendencia: El éxito está cerca, no conviene apresurar los tiempos.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey descubrirá nuevos caminos hacia la creatividad, las buenas inversiones y las conquistas. Esta semana podrás culminar reestructuraciones profesionales en las que llevas bastante tiempo. Algunos detalles acabarán de acoplarse y podrás tener más clara tu posición. Estos días serán ideales para poner toda la energía en la búsqueda de tu realización. Buena predisposición que te permitirán abrir el corazón y vivir con mayor confianza las relaciones. La determinación te asegurará el triunfo y el buen humor y un ánimo conciliador despejarán los obstáculos en el amor.



Tendencia: Coraje y espontaneidad que protegerán las ideas, las palabras y las acciones.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Excelente período para asimilar conocimientos, realizar nuevos estudios, desarrollar habilidades y mejorar la comunicación. Positivo para realizar trámites, gestiones, solicitar cooperación y empeñarte en cumplir tus aspiraciones profesionales. La buena energía que recibirás te impulsa a tomar la iniciativa, a vislumbrar y definir objetivos y ponerte en marcha para concretarlos. Se trata de un período pleno de oportunidades para el Tigre aunque se pondrán a prueba la constancia y el entusiasmo sostenido. Es tiempo de enfocarte con entusiasmo en lo verdaderamente importante. Tu intuición será la herramienta para saber el rumbo a tomar.



Tendencia: Comprender que amar significa comprometerse y aceptar las diferencias.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Es posible que algunas cuestiones del Gato que permanecían estancadas, comiencen a avanzar en estos días. La economía será estable y puede que recibas un dinero extra que alegre la semana. Será preciso protegerte de influencias negativas del entorno laboral y mantener una actitud positiva a fin de no verte involucrado en discordias o intrigas. Se pondrá a prueba tu temple y buen humor por lo que deberás tomarte todo con calma y no ceder ante la ansiedad. Ideal para realizar actividades que te den placer y sosiego; una buena manera de canalizar positivamente el excedente de energía.



Tendencia: El amor será el refugio cuando te sientas presionado.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana el Tigre se encontrará frente a la posibilidad de romper con viejas ataduras y afrontar una vida más acorde a tu naturaleza libre. La influencia que recibirás estos días señala una etapa propicia para lograr mejoras, dar luz a nuevos emprendimientos o poner en marcha proyectos. Otorga fuerza, vitalidad y convicción para avanzar hacia un futuro prometedor. Pasarás por ciertas crisis en donde tu temperamento inconformista se rebelará: deberás evitar los enfrentamientos y cultivar la diplomacia. El amor se verá favorecido, así que en caso de existir diferencias o enojos, éste es uno de los mejores momentos para hacer las paces.



Tendencia: Transformar tu rutina habitual logrando una vida más equilibrada y ordenada.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Aparecerán nuevas posibilidades laborales para la serpiente como respuesta a trabajos satisfactorios realizados en el pasado. Los esfuerzos para elevar tu posición darán sus frutos y es probable que recibas una buena noticia en estos días. Deberás saber repartirte ya que las demandas tanto en lo profesional como en la vida íntima y familiar serán muchas. La energía que actúa ahora en tu vida requiere de mayor flexibilidad y adaptabilidad ya que recibirás algunas presiones en ambos sectores. El apoyo de tu pareja será la clave para conquistar todo lo que te propongas. Si estas solo es posible que conozcas a alguien dentro del ámbito laboral.



Tendencia: Oportunidad de invertir en tu imagen y darte algún gusto especial.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Comenzarás una etapa plena de pujanza. A pesar de ciertas preocupaciones podrás desarrollar proyectos de envergadura con gran acierto. Habrá un repunte en cuestiones laborales y económicas. Sabrás encontrar salidas prácticas y concretas para mantener un crecimiento laboral sostenido. En cuanto al amor del Caballo, se imponen ciertos cambios para que una relación crezca. Una posible crisis servirá para aclarar cuestiones viejas o negadas que afligían a ambos. Excelente momento para ocuparte de la salud, realizar chequeos médicos, iniciar tratamientos o actividades físicas que aporten a tu bienestar.



Tendencia: Encontrar el equilibrio al aceptar compromisos, sin perder tu autonomía.