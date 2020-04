“Pino” Marciano: solidario, incondicional de Rentistas, amigo y siempre de buen humor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ni bien se conoció la triste noticia del fallecimiento de José “Pino” Marciano, el mundo del fútbol se consternó, sobre todo desde el ámbito dirigencial.

Vinculado al Club Atlético Rentistas hace ya muchos años, desde la institución lo recuerdan con mucho cariño al igual que muchos directivos del medio local, incluso el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

Empresario, pero fanático del fútbol y por supuesto, del “bicho colorado”, Marciano se desempeñaba en la actualidad como vicepresidente de la institución y a su vez, era el delegado ante la AUF de la Sociedad Anónima Deportiva de Rentistas en la rama fútbol.

“Era una persona sumamente alegre, siempre dispuesta a sumar y a colaborar en todo lo que estuviera relacionado al club. No tenía reparos en eso. Siempre sumando y tirando para adelante”, le contaron a El País allegados de la institución.

Antes de ser vicepresidente y delegado de la SAD, “Pino” fue durante muchos años delegado institucional del club y siempre tuvo una relación directa con los planteles y el cuerpo técnico, a tal punto que continuamente era de los impulsores de comidas y asados de camaradería.

Además, a José Marciano se lo reconoce como un “incondicional de sus amigos”. Ese será uno de los más lindos recuerdos que atesorarán sus amistades, las del fútbol y las de la vida.

A los 69 años, “Pino” dio positivo de coronavirus tras contraer la enfermedad mediante el contagio de un familiar que había viajado al exterior. Algunas patologías que ya padecía, complicaron la situación y fue derivado al CTI hace algunas semanas hasta que en la madrugada de este martes falleció.

Pero además de dedicarle varias horas del día a su trabajo, José Marciano era fanático del fútbol y siempre estuvo al pie del cañón en Rentistas dispuesto a colaborar en todo momento, en las buenas y también en las malas.

“Cuando el club no estaba bien económicamente, cuando no había mucho apoyo, él no tenía reparos en dar una mano en lo que fuera”, contó a El País Gustavo Lorenzo, directivo de Rentistas.

Y si de colaboración y solidaridad se trata, hay una anécdota que pinta en cuerpo y alma a “Pino”. En el Torneo Clausura 2016, el “bicho colorado” había anunciado antes de enfrentar a Peñarol en el Estadio Centenario que lo recaudado por las entradas sería donado en bolsas de portland a la ciudad de Dolores, que había sufrido las duras consecuencias de un tornado.

La consigna fue que cada dos entradas vendidas, Rentistas iba a donar una bolsa de cemento portland. El club recaudó más de 500.000 pesos en la venta de localidades y ese dinero se convirtió en 4.300 bolsas de portland y 4.500 ladrillos para colaborar con la reconstrucción de una ciudad que había quedado devastada.

“Fue sin dudas una persona muy importante para el club con acciones solidarias, siempre colaborando y sobre todo, siempre regalándonos nuestra amistad. Lo vamos a recordar con cariño y sobre todo, lo vamos a extrañar muchísimo”, confesó Gustavo Lorenzo.

Amor al bicho colorado y sentimiento celeste



Otra de las pasiones de “Pino” Marciano era seguir a la selección uruguaya de fútbol y siempre que pudo, lo hizo junto a la delegación.

En medio de tantos viajes por la Celeste, el dirigente hizo amistad con varios de sus pares de otros clubes y también de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La amistad con Wilmar Valdez, expresidente de la AUF, a quien conoció en Rentistas, lo hizo comenzar a ser un asiduo seguidor de la selección y hasta compartieron varios mundiales juntos, además de partidos por Eliminatorias y algún que otro amistoso.

El fallecimiento de “Pino” causó gran congoja en el fútbol uruguayo y muchos directivos de varios clubes así como también de la AUF se expresaron en las redes sociales para recordar a una víctima más del coronavirus, pero sobre todo, a un amigo entrañable, solidario y alegre que les regaló el deporte y que sin dudas, se va a extrañar y mucho.