No pausa: ¿Qué define una menstruación irregular?

Los periodos irregulares pueden ser confusos y comunes durante la transición a la menopausia. Es importante entender que es normal y que la cantidad de días que nos dura la menstruación y la cantidad de días entre períodos, varía de mujer a mujer.

Los médicos explican que, aunque existen variaciones, suelen considerarse anormales las menstruaciones que duran más de 7 días, las que suceden con intervalos inferiores a 21 días y aquella en que la pérdida de sangre supera los 80 ml. Como no conocemos a nadie que haya “medido” su flujo en ml, vamos a “traducir” los 80 ml.

La ginecóloga Jeannette Marchena Arias, explica que: “si la mujer se ve obligada a cambiarse una toalla higiénica en menos de 4 horas, o tiene que usar pañales, pues mancha muy rápidamente una toalla de tamaño promedio, o debe despertarse durante la noche a cambiarse u observa coágulos de tamaño mayor al de una moneda mediana, entonces se considera que su menstruación es muy abundante”.

Atentas: con una o más de esas variables deberías ir al ginecólogo para estar segura de la causa de tus períodos irregulares y encontrar el tratamiento más apropiado. ¡Ojo!



Esos son valores standards para ayudarnos a entender el proceso de la Perimenopausia. No significa que si tus valores son distintos tenés que sí o sí estar en la Perimenopausia.



Principal causa de la menstruación irregular durante la perimenopausia

El sangrado uterino disfuncional (el nombre “formal” de la menstruación irregular) es común durante la transición a la menopausia debido a que nuestros ovarios disminuyen la producción de estrógenos y de progesterona.

Estrógenos

Los estrógenos son responsables de engrosar el revestimiento del útero en la ovulación. A medida que los niveles de estrógeno varían, este revestimiento a menudo es irregular y puede provocar sangrado abundante.



Progesterona

La progesterona juega un papel fundamental en la ovulación. Cuando la progesterona baja durante la perimenopausia, conducen a los periodos irregulares.



Otras causas del periodo irregular

Existen muchas causas posibles del período irregular más allá de la perimenopausia. Entre ellas están:



Condiciones de salud

Problemas de coagulación de sangre

Síndrome de ovario poliquístico

Problemas alimenticios

Problemas con la tiroides

Fibromas y quistes

Anemia

Diabetes

Cáncer

Factores externos

Consumo excesivo de nicotina, cafeína y alcohol

Dispositivos intrauterinos

Ejercicio físico en exceso

Ciertos medicamentos

Estrés

Síntomas excesivos

Debería consultar a su médico si:



Su sangrado continúa por más de 8 días

Ha empapado completamente una toalla higiénica en cada cambio de menos de 4 horas

Pérdida o aumento de peso involuntario

Sus últimos tres ciclos han sido prolongados

Su flujo presenta mal olor

Presenta dolor excesivo

Presenta secreción en el pezón

Crecimiento excesivo de vello

Engrosamiento de la voz

Tiene fiebre

¿Se puede evitar la menstruación irregular?

No con 100% de eficacia, pero se puede ayudar con:



-Alimentos con fitoestrógenos como tofu, soya y nueces regulan los síntomas menstruales. Los fitoestrógenos ayudan a restaurar los desequilibrios hormonales.

- No seguir dietas estrictas. Si tiene que perder peso, hágalo gradualmente, no opté por dietas que limitan drásticamente las calorías.

- Consumir alimentos bajos en grasa como frutas y vegetales.

- Consumir mucha agua para mantener el cuerpo hidratado.

- Suplementos de fitoestrógenos como cohosh negro, chatesberry, raíz de - regaliz y cúrcuma han sido tradicionalmente usados como complementos alimentario para reducir los periodos irregulares. Estos suplementos compensan la deficiencia hormonal al introducir estrógeno a base de plantas en el cuerpo directamente. Es importante no consumir en exceso los fitoestrógenos sin orientación médica ya que aumentan el nivel de estrógenos en el cuerpo. Lo que por un lado es positivo, sin un control médico, puede ser riesgoso para la salud. ¡

ATENCIÓN!, agregar hormonas externas naturales al cuerpo puede reducir directamente la capacidad del cuerpo de producir sus propias hormonas. Si estás navegando por nuestros textos seguro has visto y oído la recomendación arriba: ¡no nos vamos a cansar de repetirla!.

