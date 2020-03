Hombres se lavan menos las manos que las mujeres tras ir al baño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La propagación del nuevo coronavirus COVID-19 está poniendo de manifiesto una división de género de la que se habla poco: los hombres se lavan menos las manos después de usar el baño en comparación con las mujeres, muestran años de investigación y observaciones en terreno.

Autoridades de salud de todo el mundo aconsejan el lavado de manos consciente y regular como una de las mejores armas contra el virus. El COVID-19 causa una enfermedad respiratoria similar a la gripe, puede provocar la muerte y hay contagios en cerca de 80 países.

Una publicación de los Centros para el Control de Enfermedades titulada "Lavado de manos: Una actividad empresarial", cita un estudio de 2009 que mostró que "sólo el 31% de los hombres y el 65% de las mujeres se lavaron las manos" tras usar un baño público.

Después de que el autor Sathnam Sanghera se quejara en Twitter de que hombres "adultos" y "educados" no se lavaban las manos en los baños de la Biblioteca Británica, los comentarios en la red social llevaron a la institución a poner recordatorios a sus usuarios.

Gracias a los "comentarios de los visitantes", dijo un portavoz a Reuters, "hemos aumentado la cantidad de carteles en los baños públicos, para que los visitantes recuerden la importancia de una buena higiene en el punto exacto donde pueden lavarse las manos".

Hombres y mujeres tienen un acercamiento diferente al lavado de manos después de usar el baño, según múltiples encuestas y estudios de campo.

"Las mujeres se lavan las manos significativamente más a menudo, usan jabón con más frecuencia y se lavan las manos un poco más que los hombres", según un estudio de campo de la Universidad Estatal de Michigan de 2013, realizado por asistentes de investigación que observaron a casi 4.000 personas en los baños alrededor de East Lansing, Michigan.

El estudio encontró que el 14,6% de los hombres no se lavaban las manos después de usar el baño y el 35,1% se las humedecían sin usar jabón, en comparación con el 7,1% y el 15,1% de las mujeres, respectivamente.

"Si te paras en el baño de hombres en el trabajo y ves a los hombres a la salida, la mayoría de las veces no se lavan las manos si usan el urinario", dijo un ejecutivo de relaciones públicas de la ciudad de Nueva York, que no quiso que se revelara su identidad.

Desde la propagación del virus, ha visto un aumento en el lavado de manos de los hombres en el trabajo, señaló. "Yo, para que conste, me lavo las manos todo el tiempo", recalcó.

El personal médico femenino en las unidades de cuidados críticos "se lavó las manos significativamente más a menudo que sus homólogos masculinos después del contacto con pacientes", encontró un estudio de 2001 publicado en el American Journal of Infection Control.

Las mujeres de mediana edad con cierta educación universitaria tenían el más alto nivel de conocimiento sobre la higiene de las manos, encontró un sondeo publicado en 2019 por BMC Public Health, una revista de salud pública.

La información preliminar sobre la infección por coronavirus en China muestra que los hombres pueden ser más susceptibles a la enfermedad.

Un poco más del 58% de los más de 1.000 pacientes con COVID-19 identificados en China hasta el 29 de enero de 2020, eran hombres, según una investigación publicada en el New England Journal of Medicine.