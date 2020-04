Fabián Marquisio invita a celebrar el 2 de abril con un recital en línea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Será un show para niños con canciones de Villazul y algunas infantiles más, incluso de mi época", cuenta Fabián Marquisio sobre el acontecimiento que tiene planificado para celebrar el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

"Esta es una manera de unificar las cosas que se están haciendo hoy por el 2 de abril y de encontrarnos padres, integrantes de asociaciones, etcétera", explica con mucha modestia, pero en verdad es que ha recibido consultas de todas partes y ante tantas preguntas se vio obligado a publicar en sus redes sociales los horarios del show según zonas geográficas.

En Uruguay la fiesta on line podrá seguirse en Facebook e Instagram y comenzará a las 17 horas cuando Marquisio comience a cantar y tocar varios instrumentos. Además, en plena cuarentena el músico dice que se ha transformado en una especie de Ultratón moderno (en referencia al robot que acompañaba a Cacho Bochinche que le hablaba a los niños) y envía mensajes a sus seguidores para acompañarlos en estos difíciles días de encierro.

"Hasta el mediodía recibo pedidos de saludos, rezongos (mucho de esto no porque no soy bueno rezongando) y felicitaciones. A partir de ahí me encierro en el estudio y nos vemos de tarde!", advierte.



“Es muy importante que los niños con autismo no estén aislados con la pantalla, tienen que sentir que hay una comunicación”, le contó al periodista Rodrigo Guerra en la previa al recital que Villazul hizo el pasado 19 de marzo.

Esta tarde Marquisio volverá a apostar en la interacción con sus seguidores, ¿te vas a perder este streaming?

Aclaraciones del creador



— Solamente esta permitido para pequeños entre 1 y 98 años.

— Se reciben dedicatorias, pedidos y solicitudes de rezongo, aliento, felicitación o cariño hacia quienes consideren sea necesario.

— No pidan repertorio de adulto, a la brevedad se realizará un concierto "Para Adultos". Serán comunicados con antelación por la producción.

​— Si pueden decoren con algo azul y luego compartan.

"Será un 2 de abril diferente, pero estaremos juntos".

