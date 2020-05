¿Cómo evitar las estrías en el embarazo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embarazo implica muchos cambios a nivel corporal y entre ellos están las estrías. Estas marcas aparecen en los cuerpos de las mujeres con los diferentes cambios a lo largo de la vida, pero en el embarazo aumentan. Sin embargo, pueden atenuarse con estos consejos.

1. Tomá mucha agua

Al estar embarazada, la piel tiene la capacidad de estirarse diez veces más durante el período de gestación, por lo que es primordial hidratar la piel desde el interior y así favorecer su elasticidad para que las fibras no se rompan.

2. Hacé ejercicio regularmente

Mantenerse en forma durante el embarazo es muy importante. El aumento o pérdida repentina de peso puede provocar su aparición. Además, es perjudicial para la madre que la piel se extienda demasiado, porque puede provocar lesiones y roturas irreparables.



3. Mantené una alimentación sana

Suele ser un consejo muy común, pero los alimentos con alto contenido de vitamina A (productos lácteos, zanahoria, brócoli, melón, pollo y pescado), E (aceites vegetales y verduras) y vitamina C (cítricos, mango, anana) son grandes aliados en la prevención de las estrías. De igual manera, llevar una alimentación balanceada proporcionará nutrientes indispensables para el crecimiento del bebé.



4. Utilizá cremas antiestrías

Incorporar en tu rutina diaria la utilización de cremas, permitirá que combatas con mucha más fuerza la aparición de estas molestas cicatrices. Sin embargo, para que tengan un efecto más intenso, deben emplearse las que de preferencia contengan aceite de rosa de mosqueta y vitamina E para que ayuden a regenerar los tejidos de la piel.



5. No expongas tu piel directamente al sol

El sol puede provocar piel seca y cuando se está embarazada aumenta la aparición de estrías. Lo ideal, al estar esperando un bebé, es evitar los rayos del sol, pero si no es posible usa siempre un protector solar y una loción “after sun” muy hidratante.