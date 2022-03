Estudio determina escasa transmisión del covid entre la embarazada y su bebé 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según un vasto estudio publicado el miércoles, hay escasas posibilidades de que una mujer embarazada con covid-19 transmita la enfermedad a su bebé, en particular cuando el contagio es leve.

"La tasa de positividad al SARS-CoV2 es escasa entre los bebés nacidos de una mujer infectada" con coronavirus, del orden del 2%, resume este trabajo publicado en el British Journal of Medicine.

Este estudio es importante porque es uno de los primeros de esta amplitud que plantea la cuestión de la transmisión del covid-19 vía intrauterina.

Se trata de un metaanálisis, que compila los resultados de centenares de estudios preexistentes, y que permite a priori conclusiones firmes.

No es descartable que una mujer embarazada pueda transmitir la enfermedad a su bebé, pero es un fenómeno raro.

El porcentaje del 2% debe ser tomado con precaución porque presenta variantes en función de las circunstancias. Es más frecuente que un bebé resulte infectado cuando la madre ha sufrido una forma grave de covid, en particular cuando hay una hospitalización.

En esos casos de covid grave, los expertos recomiendan que los bebés sean sistemáticamente sometidos a tests. Pero rechazan por ser poco adecuada "la separación del bebé y la madre al nacimiento", simplemente porque la madre haya dado positivo.

Tampoco hay riesgo de transmisión del coronavirus a través de la leche materna.



"En su conjunto, las conclusiones de este estudio parecen tranquilizadoras", estima, en un editorial publicado en la misma revista, la investigadora Catherine McLean Pirkle, que no participó en el estudio.



Los datos de este megaestudio son considerables, pero de cualidad desigual, advierte la investigadora. En particular no permiten aclarar hasta qué punto esos casos raros de covid en bebés suponen un riesgo grave para su salud.