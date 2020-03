Cómo dejar atrás la onicofagia o el mal hábito de morderse las uñas

Hay quienes luchan contra la mala costumbre de comerse las uñas. Ese hábito, que puede incluso ser tan grave que arranca las uñas y deja la piel al descubierto, se llama onicofagia. Ahora, en tiempos de coronavirus, es imprescindible dejar de llevarse las manos a la boca.

El morderse las uñas puede afectar la habilidad de sujetar objetos con las manos y el sentido táctil (por el dolor que se siente por la pérdida de la uña); podemos contraer infecciones debido a la transmisión de hongos y bacterias vía oral (las uñas son un foco activo de estos microorganismos) y también causarnos heridas debido a las mordeduras.

La uña que se deforma de forma irreparable; en algunos casos ni siquiera vuelve a crecer.



En el 2012, La Asociación Americana de Psiquiatría re-clasificó el hábito de morderse las uñas como un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC por sus siglas en inglés) junto a otras formas de “grooming patológico”. Pero para la mayoría de las personas morderse las uñas es simplemente el resultado de aburrimiento o estrés.

¿Cómo eliminar de nuestra vida la onicofagia?

Existen muchísimas formas de eliminar este hábito. Una de las más utilizadas es esmaltarse las uñas con esmaltes con sabores amargos o incluso colocando ají en los dedos. Una receta casera es pasarse aloe vera en los dedos, su sabor amargo hará que llevar las manos a la boca no sea una buena opción. Aunque estas medidas no eliminan el hábito, lograrán detenerlo. Otra técnica que es colocar banditas o cinta aislante sobre las uñas, ese recordatorio hará que se evite llevar la mano a la boca.



"Los sistemas de uñas esculpidas —ya sean en gel, acrílico, acrigel o resina— ayudan de forma drástica a eliminar este hábito" , puntualizó Camila González, especialista en uñas. "Estos sistemas son tan firmes que es imposible morderse las uñas", explicó la profesional.



Tips

Consejos para mantener las uñas sanas

- Usar crema hidratante para uñas después de lavarse las manos o antes de acostarse por la noche.

- Usar guantes siempre que se lave, cocine, limpie, o se realice cualquier actividad que requiera mantener a las uñas húmedas por mucho tiempo.

- Aplicar un fortalecedor de uñas (pueden hacerse caseros) para que no se debiliten.

- Si se pinta las uñas con frecuencia, no se debería tener el esmalte por más de una semana.

- Llevar una alimentación balanceada y rica en calcio (frutas, verduras y mucha agua) ayuda a tener las uñas más fuertes.

- No cortar la cutícula, sino que, al contrario, utilizando una crema o aceite, empujarla hacia atrás.

- No compartir los instrumentos para el cuidado de las uñas, ya que pueden contagiar posibles infecciones.

- No utilizar nunca las uñas como herramientas (para abrir latas, por ejemplo), porque se pueden partir fácilmente.

- En caso de notarse las uñas amarillentas, más gruesas, o con manchas blancas, acudir a un especialista ya que puede deberse a distintos factores, como falta de vitaminas.