La columna de los dientes: Salud bucal sin coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Debido a la situación de emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), si necesitamos asistir al consultorio dental debemos tener en cuenta que se nos brinde seguridad en cuanto a las medidas de higiene.

Como ejemplo, transcribo algo de lo implementado por nosotros:



Biosmile teniendo en cuenta que lo más importante para nosotros es la salud y el bienestar de nuestros pacientes, sus familiares y nuestros colaboradores, así como la sociedad toda, hemos determinado por los proximos 15 días el CIERRE DE LA CLÍNICA.



De todas formas, siempre nos van a encontrar en el consultorio cuando sea necesario, por el whatsapp de la clínica, por telefono en el horario de 10hs a 18hs y por los celulares habituales.

Si todo evoluciona favorablemente, la siguiente medida es atender en muy especiales condiciones. Desde hace más de una semana estuvimos extremando las medidas habituales de bioseguridad para evitar que la Clínica pudiera ser un foco de contagio y propagación de la enfermedad.



Para ello implementamos las siguientes medidas, más allá de atender y ejecutar las normas de bioseguridad que normalmente aplicamos.

1) Como ya era habitual, todas las superficies dentro del consultorio son desinfectadas, y fuera de éste: superficies de la recepciones, manijas de puertas de consultorio, barandas, manijas de puertas de entrada a área clínica y la de puerta exterior, se desinfectarán con mucha mayor frecuencia. Vaporización de Salas de Espera, corredores y consultorios.



2) Las superficies de las áreas clínicas deben ser de vidrio, metal o superficies fácilmente desinfectables. Esto incluye puertas, paredes de pasaje, manijas de puertas, Los sillones dentales deben ser de una sóla pieza, sin arrugas, para su correcta y rápida desinfección.



3) Se evitará el uso de áreas no imprescindibles, como la Sala De Recreación de Niños, o baños secundarios. Esto implica que el área de diseminación (el área a cuidar) se reduzca.



4) El único baño autorizado para pacientes será el de la Sala de Espera principal, que se limpiará luego de cada uso, así como su acceso (barandas, picaportes) cada vez que pase un paciente.



5) Las asistentes trabajarán principalmente en forma remota “teleworking”, a excepción de 2 turnos de una sola asistente cada uno desde las 10.00 a 14.00 una y de 14.00 a 18.00 otra.



6) Los pacientes deberán citarse con tiempo suficiente, para evitar no más de 2 o 3 pacientes en la Sala de Espera principal y para poder higienizar correctamente la áreas antes mencionadas entre paciente y paciente. Es IMPERATIVO coordinar las citas de forma tal que no se acumulen más de dos pacientes en la Sala de Espera Principal.



7) El objetivo de las medidas es bajar la densidad de la población en la Clínica como medida preventiva.



8) De todas formas, invitaremos a aquellos pacientes que no tengan necesidad de ser atendidos en un plazo menor, a hacer una recordinación en 15 días más.



9) Si usted llegó de viaje o estuvo en contacto con personas que sí lo hicieron, le sugerimos que su consulta sea pospuesta 15 días.



10) Por supuesto, de presentar los síntomas de la enfermedad (tos, fiebre, cansancio muscular,etc.), aunque sea un solo síntoma, no deberá concurrir a la Clínica hasta haberse recuperado completamente.



Iremos observando la evolución de la situación e informando a nuestros pacientes.

Agradezco que estén atentos a las notificaciones. Esto es para cuidarnos entre todos, a nuestros pacientes, a su familias, a nuestros colaboradores y a la sociedad toda.



Sabemos que esto sera algo pasajero y que luego de pasada la emergencia como siempre nos levantaremos y estaremos trabajando y haciendo nuestro aporte para mejorar la salud oral.