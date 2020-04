Autismo: una guía de acción ideada para los abuelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Autism Speaks creó Manuales de Apoyo Familiar, uno de ellos está diseñado específicamente para abuelos, pero algunos de sus consejos son útiles para toda la familia.



– Cuando sus nietos visiten, desígneles un área especial para que puedan disfrutar sus juguetes favoritos o trabajar con sus artesanías. Marque el área con una señal, foto o símbolo para que ellos puedan reconocerla y para que puedan regresar en visitas futuras. Use las mismas técnicas de señales para indicar en donde pueden colgar su ropa, sentarse en la mesa a comer, etcétera.



– Prepare a los niños para nuevas experiencias o celebraciones familiares y descríbeles el evento en detalle. Esto les ayudará a aliviar ansiedad cuando llegue el evento. También les ayudará a entender cuál comportamiento es apropiado para la ocasión.



– Ponga en su refrigerador fotos o símbolos de lugares locales para visitar o ir de compras, o tal vez puedan usar un pedazo de papel para que sus nietos puedan elegir a donde les gustaría ir. Prepare un horario con fotos en orden cronológico para que los niños puedan anticipar el tiempo de las actividades.



– Use los intereses especiales de los niños como base de una actividad. Tome en cuenta que tal vez usted no sabrá qué le interesa al niño hasta que hayan intentado una variedad de cosas, y también sus intereses pueden cambiar con el tiempo. Si su nieto pierde el interés en algo, inténtelo en otra ocasión. Niños y sus preferencias cambian regularmente, así que debe seguir intentando.



– Cuando salga a comer con su nieto, intente ir a restaurantes que no requieren largos tiempos de esperas o comportamiento muy estructurado. Si el restaurante es de larga espera, intente llamar antes para ordenar su comida.



– Si estará separado por mucho tiempo entre las visitas de Ud. y su nieto, ponga una foto de Ud. en el calendario el día cuándo va a regresar. De esta manera el niño puede anticipar cuando estarán juntos de nuevo.