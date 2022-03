Presentarán proyecto para que las mujeres puedan estar con el torso desnudo en la calle en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Veo montones de cosas en la calle que el hombre puede hacer y nosotras no”, dijo Patricia Brecher, una argentina de 62 años, quien bajo esa posición presentará un proyecto en la Legislatura de Córdoba para que las mujeres puedan estar con el torso desnudo en la vía pública de esa ciudad capital sin tener problemas por exhibicionismo.

“Quiero presentar en la Legislatura un proyecto donde la mujer pueda hacer topless sin tener que ir a un lugar privado donde se paga para hacer topless. No tener que ir a una playa brasilera, irse de viaje donde nadie la conozca... Donde se deje el morbo de lado”, contó en Cadena 3 la ideóloga de la iniciativa.



Después de reparar en que las mujeres pueden ser notificadas por mostrarse sin corpiño en la calle, puso el ejemplo de los eventos deportivos. “Tengo amigos maratonistas. El hombre hace maratones y la mayoría, cuando entran en calor o con sudación, se saca la remera. Y la mujer no se puede sacar el top”, comparó.



En tanto, contó que circuló una noticia falsa de que ella pretendía hacer una maratón en topless, cosa que desmintió. “Quiero que esté la ley pareja o, sino, que los hombres no puedan hacer exhibicionismo en la calle y nadie los lleve detenidos”, aclaró.

Convencida de que “el cuerpo de la mujer es arte” y de que esto que plantea “es lo correcto”, Brecher dijo: “Fuimos las únicas privilegiadas para dar vida y amamantar. Veo montones de cosas en la calle que el hombre puede hacer y nosotras no. Estuve en en Córdoba capital y las mamás a los niños varones les hacen hacer pis en la calle, los varones orinan en la calle; y si nosotras orinamos en la calle, nos detienen. Los demás lo toman si quieren, no estoy obligando a nadie que lo haga”.



Madre de tres mujeres, Brecher aseguró que los maridos de sus hijas son como “un par” y relató: “Lavan los platos, cambian pañales, barren la cocina, limpian el inodoro. Lo mismo que mi marido acá en casa”.

En la Argentina, el artículo 129 del Código Penal determina que debe ser penado con multa de 1000 a 15.000 pesos “el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros” y aumenta la gravedad si hay niños o niñas involucrados. “Si los afectados fueran menores de dieciocho años, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratara de un menor de trece años”, especifica la legislación.