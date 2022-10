Posteo oficial sobre métodos anticonceptivos generó polémica en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud de Argentina, con motivo de la Semana para la Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina, lanzó una campaña sobre métodos anticonceptivos y desató una polémica. ¿El motivo? En el posteo mencionan la ligadura de trompas y la vasectomía para adolescentes a partir de los 16 años.

“En hospitales públicos, centros de salud, obras sociales y prepagas deben entregar gratis el método anticonceptivo que solicites. Para más información: Línea Salud Sexual: 0800 222 3444. Tu pregunta es confidencial”, dice el texto del posteo.

Abajo mencionan los distintos métodos anticonceptivos gratuitos disponibles: preservativo peneano, pastillas anticonceptivas, anticonceptivos inyectables, Dispositivo Intrauterino o DIU, implante subdérmico, anticoncepción hormonal de emergencia (“pastilla del día después”).

En otra imagen detallan que a partir de los 16 años se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes: ligadura y vasectomía. “Ningún servicio puede negar la atención por la edad, por no tener DNI o por ningún otro motivo”.

En las redes, internautas contestaron y algunos criticaron el posteo por difundir la ligadura de trompas y la vasectomía para adolescentes como método anticonceptivo. "A los 16 años! qué locura", comentó una internauta.

El ex ministro de salud Adolfo Rubinstein en declaración para el grupo Clarín, lo calificó como “un despropósito y una barbaridad”. “El Ministerio de Salud no debiera de ninguna manera y bajo ningún concepto poner a la misma altura que cualquier método anticonceptivo, métodos que son absolutamente irreversibles como la ligadura de trompas y la vasectomía”, dijo.

Para el ex ministro y secretario de salud, el mensaje de la cartera a cargo de Carla Vizzotti tiene que ver con “la falta de una agenda clara y sanitaria del Ministerio de Salud en este momento, donde probablemente direcciones o subsecretarías largan normativas o protocolos que no están consensuados y no están articulados con las decisiones sanitarias que se tienen que tomar en el caso de los derechos sexuales o reproductivos”.

Rubinstein agregó que durante su gestión promovieron las “consejerías escolares” dentro del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional de la Adolescencia. “El personal calificado que da consejos fundamentalmente sobre anticoncepción tiene que aconsejar que hay otras alternativas que son reversibles. Esto es lo que me parece disparatado en el Ministerio de Salud”, cerró.