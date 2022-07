La niña colombiana que avisó con una seña que un profesor abusó de ella en clase

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mamá ven por mí, rápido, al colegio. Necesito contarte algo", le dijo Daniela (nombre ficticio), de tan solo ocho años, a su mamá, después de rogarle a sus profesores que le entregaran su celular. El nombre del colegio Colsubsidio, ubicado en la ciudadela colombiana que lleva el mismo nombre, había sido manchado por el actuar de un profesor de matemáticas. Este caso llegó pronto al despacho de una fiscal. La madre de una niña estaba denunciando que el 7 de febrero del año 2022 su hija había sido abusada en pleno salón de clases y delante de todos sus compañeros.

Al día siguiente de que semejante denuncia se conociera, porque además los padres afectados no dudaron en contactar a los medios de comunicación ante el lento actuar del colegio, las autoridades citaron a las víctimas. La indagación de lo sucedido tenía que comenzar cuanto antes.



Lo primero era lograr que se radicara una denuncia formal ante la Fiscalía. "Los ubicamos y se citaron en una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Supimos que era una niña que cursaba los primeros años de primaria, con horarios de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde, la que había sido víctima", dijo la fiscal del caso.

El primer testimonio de la angustiada madre de familia los dejó perplejos. Dijo que recibió una llamada de su hija cuando ella debería estar estudiando, fue a eso de las 2:30 de la tarde. Su voz se escuchaba afectada. Le decía que, por favor, la recogiera. "Yo trataba de explicarle que no podía, pero cuando la sentí llorar, nerviosa, inmediatamente salí corriendo para allá. Me enteré de todo lo que le había hecho a mi hija su propio profesor de matemáticas", dijo la madre de la menor.



Lo que más la indignó es que la niña dijo que había pedido ayuda a otros profesores y que estos no la habían atendido a tiempo. "Si esto hubiera sido diferente se habría podido hacer, incluso, una captura en flagrancia. El profesor se evadió tras darse cuenta que la niña estaba contando todo".

El desgarrador testimonio



Era imperioso que la niña fuera escuchada a través una entrevista forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Su declaración fue absolutamente clara. Las palabras que utilizó fueron contundentes.



El reloj marcaba las 1:30 de la tarde cuando ella y sus compañeros hacían unos ejercicios de matemáticas. Ante una duda la niña se levantó de su silla y se dirigió al escritorio de su profesor para que le explicara algo del ejercicio.



El docente se levantó, se ubicó al lado de su estudiante, puso su mano en su nuca y poco a poco fue bajando su mano hasta irrumpir en las partes íntimas de la niña. "Se sentía tan incómoda, ella lo exteriorizó en la entrevista". El abusador, mientras cometía el delito, le decía sigilosamente que corrigiera. Era una manera de intimidar a su estudiante.

Absolutamente aterrorizada la estudiante comenzó a abrir y cerrar su puño. Le habían dicho que esa era una forma inteligente de denunciar que se estaba siendo víctima de una forma de maltrato.



Solo un niño reaccionó y, valiente, se levantó de su puesto mientras el resto de alumnos de la clase estaban concentrados en sus ejercicios y se dirigió a donde estaba su compañerita. Ella retrocede, congelada, y cae al piso. "El niño la ayuda a levantarse y ella sale corriendo del salón a informarle a otros profesores lo que estaba sucediendo".

Frenética comenzó a pedirles que le dieran el celular para llamar a su mamá, pero nadie le prestó atención inmediata. "Cuando llega la Policía ya el profesor se había evadido", contaron los investigadores. Cuando la madre de familia arribó no podía comprender que en el lugar donde ella pensaba que su hija estaría sana y salva la hubieran ultrajado.



Pronto la Fiscalía logró que un juez emitiera una orden de captura. El profesor de 30 años fue capturado en el barrio Villa de los Alpes donde vivía. Hasta allá llegaron los oficiales de policía y, mientras el docente paseaba a su perro, fue apresado en plena vía pública un viernes al mediodía