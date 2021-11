Taylor Swift hace un guiño a Lady Di con un "vestido de la venganza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Taylor Swift lanzó su álbum Red (Taylor's Version) y paseó por los programas nocturnos de la grilla estadounidense. En sus presentaciones uno de sus looks levantó suspicacias: ¿Fue un guiño a Lady Di?.

Mientras muchos apuntan a que Taylor Swift estaría teniendo una revancha con Jake Gyllenhall –lanzó una versión de 10 minutos de All Too Well en la que da detalles de su ruptura una década atrás–, lució un vestido que recordó el icónico "revenge dress" (vestido de la venganza), de la madre de los príncipes William y Harry.

El vestido de la cantante, quien cumplirá 32 años en un mes, recordó al famoso diseño de Valentino que Diana de Gales asistió en 1994 cuando su marido del príncipe Carlos confesó su infidelidad.

MIRA TAMBIÉN La devastadora confesión que el príncipe Carlos le hizo a Lady Di la noche antes de su boda

El pequeño vestido negro de escote bardot, mangas largas y con un cinturón joya, del diseñador Zahir Murad los stilettos y las medias recordaron al 'vestido de la venganza'.

Los fanáticos de Swift señalaron que que el relanzamiento de Red es una versión de la venganza contra Scooter Braun, así como su anterior sello discográfico, Big Machine Records, con quienes no pudo negociar recuperar los masters de su música.

La venganza

Además, del relanzamiento de este álbum, Swift anunció el estreno de un cortometraje protagonizado por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink, y Dylan O’Brien, de Teen Wolf.

La ganadora de 11 Grammys, ya regrabó dos de sus primeros siete discos de estudio, y esta semana domina los charts de éxitos. Incluso Starbucks celebró el lanzamiento poniendo una promoción con su bebida preferida.