La sarcástica campaña de las feministas africanas que se viralizó

"Mujer negra, darás a luz con dolor para demostrar que eres una verdadera africana" es el grito de guerra que ha desatado una sarcástica campaña feminista de la que habla medio mundo en África occidental.

Tras ver una emisión en la televisión marfileña sobre el parto en el que una mujer le decía a otra que no era una verdadera mujer africana si daba a luz por cesárea o con epidural, el pasado 26 de febrero la feminista y periodista Bintou Mariam Traoré se indignó y lo expresó con esas palabras en la red social Facebook.

Aquella emisión le hizo reflexionar. Pensó en todas las veces que le habían dicho que no era una verdadera mujer africana por ser feminista.

Con 5.000 amigos en Facebook, las reacciones de otras mujeres no tardaron en aparecer, criticando con un tono sarcástico las ideas arraigadas de lo que se considera una buena mujer en África.

Verdadera mujer africana

En esas reacciones empezaron a utilizar la etiqueta #vraiefemmeafricaine ("verdadera mujer africana", en francés), que se hizo viral en 24 horas y todavía tiene eco en esa y otras redes sociales como Instagram y Twitter, en un continente en el que las mujeres son a menudo criticadas si no respetan las creencias culturales de lo que deberían ser y cómo deberían comportarse.

"Una verdadera mujer africana debe procrear al menos un niño varón, si no es decoración en la casa. Yo: ¿Ah, sí ? Saludos a todos los objetos de decoración", publicó en Facebook la feminista marfileña Meganne Lorraine Ceday.

"Cuando se empezaron a publicar los posts, comencé yo también, otras personas y otras feministas. Al principio, la gente no entendía qué estábamos haciendo. Tuve que explicarlo en Facebook", declara a Efe por teléfono Isabelle Otchoumare, feminista de Benín a quien incluso le piratearon su cuenta.

Campagne #VraieFemmeAfricaine - Jour 4

Assiba annonce la "bonne" nouvelle à sa fille !#VraieFemmeAfricaine#KanAd#VraieFemmeAfricaine est une campagne initiée pour lutter avec sarcasme contre les stéréotypes et idées reçues auxquels font face les femmes au quotidien. pic.twitter.com/mqUg5PADvA — KanAd (@KanAd228) March 5, 2020

"La verdadera mujer africana debe sufrir todo y guardar la sonrisa", publicó otra usuaria de la red social.

"Si no sufres en tu matrimonio es que no eres una verdadera mujer africana. Según mi tía, si eres súper feliz no es una buena señal", tuiteó la feminista maliense Salimata Traoré.

En las diferentes publicaciones acompañadas de la etiqueta #vraiefemmeafricaine se critica con tono sarcástico la realidad dentro del matrimonio, el empleo y el trabajo doméstico, la remuneración, la igualdad, la precariedad y diversas violencias hacia las mujeres, entre otros temas.

"Verdadera mujer africana, estudiar hasta el doctorado o convertirse en profesora, ¿quién va a casarse contigo? Los hombres tendrán miedo de ti", tuiteó Sakina Walet, presidenta de una asociación de ayuda a las mujeres y niños necesitados en Malí.

Otchoumare explica a Efe por teléfono que ellas, como activistas y feministas, hacen denuncias serias, pero no se les escucha, "así que hemos pensado que con la ironía el mensaje puede llegar mejor. Y hemos visto el impacto".

Sin embargo, comenta, también hay gente que es "verdaderamente estrecha de miras, que no quiere entender", pero "si nos critican es que les ha tocado".

"La verdadera mujer africana negra es inteligente y, por ello, está contra el feminismo porque ha comprendido que el feminismo es en realidad un complot de los blancos para crear conflictos entre la mujer negra y el hombre negro", ironizó la feminista maliense Halimatou Soucko.

Campagne #VraieFemmeAfricaine - Jour 5

Kafui fait un crochet par chez son petit ami en allant aux cours. Elle découvre un vrai capharnaüm qu'il faudrait toute une journée pour nettoyer...#VraieFemmeAfricaine#KanAd#TogoleseCartoonist pic.twitter.com/R5NLEo0efn — KanAd (@KanAd228) March 6, 2020

Promotora de la idea

La promotora de esta idea, Bintou Mariam Traoré, asegura que surgió sin el propósito de hacer una campaña, aunque todo comenzara doce días antes del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), y que quedó "sorprendida" por la acogida de la etiqueta.

"Las mujeres que critican cómo funcionan las cosas están un poco por todos sitios, pero son satanizadas y combatidas. Desde hace ocho años que hago activismo en redes sociales, siempre he luchado junto a otras mujeres. Se burlan de nosotras, nos desacreditan, somos insultadas: 'feministas frustradas', 'mal folladas', 'nunca te vas a casar'. Todo eso...", apunta Traoré.

A pesar del éxito de estas críticas que utilizan el sarcasmo y la ironía y que han movilizado en las redes sociales a muchas mujeres de distintos países africanos, principalmente del África francófona, también ha habido reproches, la mayoría provenientes de hombres.

Según Traoré, esto se debe a que la campaña "cuestiona sus privilegios en la sociedad", aunque "también hay hombres que lo han entendido, siempre hay hombres que han luchado por las mujeres, pero son minoritarios".

En Benín, los detractores de la campaña dijeron que se trata de una nueva generación de feministas que quiere destruir los hogares.

"Hemos leído muchas cosas sobre las feministas, tratadas como mujeres sin marido, brujas. Y el problema es que el debate se ha focalizado sobre el hogar y han dicho que esto son mujeres sin marido que quieren destruir los hogares y atraer a las mujeres a divorciarse", señala Otchoumare.

"Tu marido te ha apuñalado y te ha amenazado con degollarte. Pero no te divorcies. Perdona y reza a Dios para que cambie. Si te divorcias, no eres una verdadera mujer africana", indica en otro tuit Halimatou Soucko.

Para Traoré, las mujeres han publicado mensajes, sobre todo, acerca de las violencias que sufren, enfatizando el hecho de que no está bien visto que una verdadera mujer africana denuncie a su marido después de pegarla o violarla, pues debe ser sumisa.

El coraje de denunciar

Una realidad que la feminista y activista de derechos humanos marfileña Déborah Marie-Estelle resumió en una frase: "Los criterios para ser una verdadera mujer africana: tener un nivel bajo de estudios o no haberlos hecho, callarse cuando un hombre habla, perdonar y aguantarlo si te da una paliza o te viola, educar sola a tus hijos. La lista no es exhaustiva. Verdaderas mujeres africanas, completadla".

Traoré se pregunta qué va a ocurrir con la etiqueta #vraiefemmeafricaine, si las mujeres van a organizarse, si va a desembocar en algo o si las autoridades tomarán nota.

Según Otchoumare "las mujeres tenían miedo de hablar, pero ahora la palabra se libera, las mujeres denuncian lo que han sufrido y, aunque aún hay desafíos, si las mujeres tienen el coraje de denunciar es algo realmente que aplaudir".