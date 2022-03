MacKenzie Scott dona US$ 250 millones a una institución que respalda el derecho al aborto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

MacKenzie Scott sigue adelante con su propósito de donar gran parte de su dinero en vida. Y tratándose de una de las mujeres más ricas del mundo, no es poco. Después de anunciar, en junio del año pasado que había repartido 2.300 millones de euros entre casi 300 organizaciones sin ánimo de lucro, la filántropa y exmujer de Jeff Bezos, que acumula una fortuna estimada, de acuerdo con la revista Forbes, en casi US$ 50.000 millones (unos 45.000 millones de euros), cedió US$ 275 millones de dólares a Planned Parenthood, según la agencia Reuters. La cifra recibida por la institución estadounidense dedicada a la planificación familiar y a la salud femenina es la más alta jamás hecha por una sola persona.

La donación ha sido realizada a la sede nacional de la organización, así como a las 21 filiales regionales con las que cuenta en todo el país. Entre los servicios de salud ofrecidos por la institución se encuentra la realización de interrupciones del embarazo a través de una red de clínicas ubicadas en todo el país, también en Texas, estado que cuenta con una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos al respecto y donde el Tribunal Supremo dejó en manos de las clínicas desafiar la norma. En este sentido, Planned Parenthood es una de las organizaciones que lidera la batalla en defensa del derecho al aborto en el país.

No es la primera vez que Scott apoya con sus donaciones a proyectos centrados en la mujer y en la defensa de derechos sociales. Ya en junio, parte de los 2.300 millones de euros que repartió entonces fueron a parar a instituciones como Fondo Semillas, creada con el fin de mejorar la vida de las mujeres en México, principalmente de aquellas que pertenecen a minorías, como las indígenas.



Desde el verano pasado, y según escribe ella misma en su blog —en el que cuenta con 21.000 seguidores— Scott ha hecho llegar más de 3.800 millones de dólares (alrededor de 3.400 millones de euros) a 465 organizaciones.



Una larga lista en la que se encuentran entidades de apoyo a la infancia, la educación y la comunidad latina, entre otras. “Tenemos lo que necesitamos para resolver nuestros problemas compartidos. Es como si el antídoto estuviera ahí esperando en medio de todo ese veneno. Todos somos humanos. Y todos tenemos una enorme energía para dedicar a ayudar y proteger a los que amamos”, sostiene Scott en un mensaje publicado este miércoles.

En la actualidad, Scott, de 51 años, está casada con Dan Jewett, un profesor de ciencias de Seattle, y posee un 4% en participaciones de Amazon como parte de su acuerdo de divorcio de Jeff Bezos, dueño del gigante de ventas online. Ambos estuvieron juntos desde 1993 hasta 2019.



La filántropa, madre de tres hijos, prometió hace casi tres años donar mientras estuviera viva gran parte del dinero que acumula cuando se adhirió junto a su actual marido a la iniciativa The Giving Pledge, fundada por Bill y Melinda Gates y el empresario Warren Buffett, y a la que también pertenecen por ejemplo Elon Musk, director general de SpaceX, o el creador de Facebook, Mark Zuckerberg y su mujer, Priscilla Chan.